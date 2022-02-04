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وزيرة التضامن وممثل يونيسيف يتفقدان أنشطة الوزارة في معرض الكتاب

مشاركتنا في المعرض تأكيد على أهمية الثقافة وتعزيز السلوك الإيجابي
محمود محسن 6:38 م, الجمعة, 4 فبراير 22 6:38 م, الجمعة, 4 فبراير 22

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تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها دكتور جيرمي هوبكنز ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” بالقاهرة الأنشطة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الـ٥٣ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ويستمر حتى ٧ فبراير الجاري.

وحرصت القباج علي لقاء المترددين علي أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض من الأطفال وأولياء الأمور والحديث معهم للتعرف علي مدي استفادتهم من الأنشطة التي تقدمها الوزارة بالمعرض، حيث عبر المترددون عن سعادتهم بما تقدمه وزارة التضامن خاصة ما يتعلق بأنشطة التربية الأسرية الإيجابية، وأنشطة الطفولة المبكرة.

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وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي يحققه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، والإقبال الكبير من كافة الأعمار، مقدمة التهنئة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي نجاح المعرض والمجهود الكبير المقدم خلاله.

وأضافت القباج أنه إحياء وتأكيدًا على أهمية الثقافة وتعزيز السلوك الإيجابي تأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الحالية لمعرض الكتاب، حيث تقام أنشطة الوزارة تحت شعار “مصر بتتغير للأفضل“، وهي الحملة التي أطلقتها الوزارة بدعم من القيادة السياسية لتعزيز القيم الايجابية في المجتمع المصري، خاصة أن الثقافة والوعي جزء لا يتجزأ من شخصية المواطن المصري.

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وأشارت إلي أن الوزارة تشارك في المعرض بعدد من الأنشطة والبرامج، منها برنامج وعي الذي يقدم عددًا من الرسائل التي تحث علي السلوك الايجابي، بإلإضافة إلى أنشطة التربية الأسرية الايجابية، وكذلك أنشطة لتنمية الطفولة المبكرة تشمل أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل.

كما هناك جناح يقدم استشارات أسرية لأولياء الأمور والمعلمين، كما تشارك الوزارة بجناح آخر بالتوعية بأهمية التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي، من خلال ألعاب يشارك فيها الشباب ويتبعها مناقشة بين الشباب ومتطوعي مؤسسة صناع الحياة ويمكن للشاب أن يرسل رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع علي رقم ١٤٤٢ للتطوع في برنامج وعي للتنمية المجتمعية.

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بقلم محمود محسن

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