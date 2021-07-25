وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض ديارنا بمدخل مارينا 5

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الأحد ، معرض ديارنا، والذي أقيم بمدخل مارينا ٥ بالعلمين، بحضور عدد من نجوم الفن منهم داليا البحيري وسامح الصريطى ومحمد أبو داود.

ويأتى الغرض من المعرض التعريف بمنتجات المحافظات المختلفة وتبادل الخبرات وتسويق المتتحات وتنمية الصناعات الحرفية والبيئية، مع توفير مصدر اقتصادى للعارضين.

ويقام معرض ديارنا وبمشاركة ٢٥٠ عارض وعارضة من ١٢ محافظة لعرض المنتجات التراثية والحرفية والبيئية ويستمر المعرض لمدة شهر من ٢٥ يوليه حتى ٢٤ اغسطس على ثلاث مراحل، كل مرحلة ١٠ أيام، ويفتح أبوابه من ٦م حتى ٥ ص يوميا.

وفى سياق آخر شن مركز ومدينة العلمين وقسم شرطة العلمين مؤخرا حملة على عدد من الكافيتريات والمنشآت بشارع العلمين ،واسفرت عن ضبط عدد اثنين كافيتيريا بشارع العلمين يقدمون الارجيله وضبط عدد خمسه شيش وتسليمها بقسم شرطه العلمين مع عمل المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة.

تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار حملات التفتيش والمراقبة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشأت العامة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع اى تجاوزات.

كما تم تحرير عدد من محاضر اشغال الطريق لعدد من المطاعم والمحال بشارع العلمين ورفع الاشغالات لتيسير حركة المواصلات والمواطنين.