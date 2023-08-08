وزيرة التضامن: «هنوصلك» تستهدف مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان تفاصيل حملة وزارة التضامن الاجتماعي، التي تقام تحت شعار «هنوصلك»، لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024.

وأكدت وزيرة التضامن أن بطاقات الخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك المؤتمر بحضور اللواء محسن النعماني، رئيس مؤسسة “صناع الحياة”.

وتهدف الوزارة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأُسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة؛ إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدَّمة منها، ومدّ مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وأكدت القباج أن الوزارة تُسخر كل إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع السادة المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية،

حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري؛ للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم.

كما تعتمد الحملة في آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة في كل مراكز وقرى مصر، وسيتم الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات للمكاتب المتنقلة، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات الشريكة.

وقد أعلنت القباج بدء المرحلة التجريبية مع بداية شهر أغسطس الحالي، وذلك في محافظات “القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية- المنوفية- الغربية- الشرقية- الدقهلية- كفر الشيخ- شمال سيناء- الإسماعيلية- السويس- قنا- سوهاج”، وسيتم التوسع التدريجي في أماكن تغطية الحملة، بما يشمل كل أنحاء الجمهورية.