وزيرة التضامن: نمو 112% في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال 5 سنوات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حقق زيادة 112% خلال السنوات الخمس السابقة، بواقع 52.5 مليون جنيه.

وأوضحت أن عدد الجامعات بلغ الآن 96 جامعة مقابل 50 جامعة في 2014.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية مؤتمرها الأول تحت شعار “10 أعوام من الإنجازات والتحديات لحياة جديدة” ، تحت رعاية و بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030 ..حياة جديدة.

وشارك في المؤتمر مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود و النائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية و محمد حسن مساعد وزير الشباب و محمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة ، الإعلامي شريف مدكور و أستاذ و سهير عبد المجيد عن جمعية أولادنا و الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبنك الزكاة و الصدقات و لفيف من الشخصيات العامة و قيادات المؤسسة.