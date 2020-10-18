استثمار

وزيرة التضامن : نعاني من مشكلة انخفاض معدلات التحاق الأطفال بالحضانات

تعد من المشكلات الرئيسية التي تعاني منها الفئة من سن 1 يوم الى 6 سنوات
مدحت إسماعيل 5:03 م, الأحد, 18 أكتوبر 20 5:03 م, الأحد, 18 أكتوبر 20

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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن مشكلة انخفاض معدلات التحاق الأطفال بدور الحضانة تعد من المشكلات الرئيسية التي تعاني منها الفئة من سن “1 يوم الى 6 سنوات”.

وأظهرت الأبحاث والإحصائيات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى أربع سنوات لا تعد أكثر من 8% ، بينما ترتفع تلك النسبة في الفئة العمرية من 5 إلى 6 سنوات.

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وهي التي تلتحق بحضانات مدارس التربية والتعليم، والتي أيضا لا تزيد على 30%، ويرجع ذلك إلى سبب رئيسي وهو عدم كفاية وضعف جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم داخل دور الحضانات، وذلك لوجود العديد من الأسباب.

وتشمل عدم كفاية وملائمة قاعات لرياض الأطفال التي تستوعب عدد الأطفال في سن رياض الأطفال، وانخفاض مستوى وعي وقناعة الأهالي بأهمية هذه المرحلة في بناء شخصية الطفل وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للأطفال.

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وضعف مهارات وقدرات المعلمات والميسرات بفصول رياض الأطفال القائمة بالجمعيات الأهلية فيما يتعلق بطرق وأساليب التعلم والتربية السليمة، وغياب المنهج الموحد المطبق داخل دور الحضانات للتعامل مع الأطفال.

جاءت تصريحات الوزيرة على هامش احتفال إتمام مشروع تطوير 165 فصلًا في 51 حضانة في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بإجمالي استثمارات 15 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع مانفودز – ماكدونالدز مصر وجمعية خير وبركة.

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أقيمت الاحتفالية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في حضور علاء فتحي مدير عام شركة مانفودز ماكدونالدز مصر ونيفين الابراشي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية خير وبركة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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