«وزيرة التضامن»: نستهدف رؤية تمويل عربي يراعي عدالة التوزيع وكفاءة الإنفاق

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه من المستهدف أن يتبنى المؤتمر الإقليمي الأول “بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية العربية”، آلية لتيسير عمل بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية وتراعي عدالة التوزيع وكفاءة الإنفاق.

وأضافت وزيرة التضامن خلال ندوة صحفية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن محاور المؤتمر تتمثل في استعراض سياسات تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي، وكذلك عرض التجارب الناجحة لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية.

وكذلك محور يتناول فعالية وعدالة تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما سيتناول المؤتمر التكنولوجيا والابتكار باعتبارها آلية متطورة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، أما المحور الأخير فسيتناول أدوات وقياس الأثر التنموي والتأكد من توطين أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وجاء في إطار دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت عنوان “دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية”، وأكدت القباج أن بنك ناصر يعد المنظم الرئيسي للمؤتمر برعاية جامعة الدول العربية، بدعم ومشاركة العديد من الوزارات ومؤسسات التمويل العربية.

المؤتمر في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كشفت وزيرة التضامن

الاستعداد لتنظيم مصر الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وسيقام في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023.

وأوضحت أنه سيتم تنظيمه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية المتمثل في: “إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب” بجامعة الدول العربية.

وقالت “

” أن المؤتمر الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة السلام شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة التضامن

أن المنطقة العربية تواجه ظروفًا استثنائية، بدءًا من موجات إرهابية غير مسبوقة وصراعات وتحديات أمنية، مرورًا بالأزمات الاقتصادية العالمية والناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية، وتداعيات جائحة كوفيد 19.