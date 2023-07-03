وزيرة التضامن: نستدرك العطل الفني بتطبيق «ذوات الإعاقة» نهاية الأسبوع الحالي

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعتها لاستدراك العطل الفني بالتطبيق الإلكتروني الخاص بتسجيل السيدات ذوات الإعاقة، وجاري متابعة الموقف من كثب، للانتهاء من إصلاحه قبل نهاية الأسبوع الحالي، ويهدف التطبيق إلى تسجيل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، والعملية للزوجة، وطبيعة العمل، وغيرها من البيانات، مضيفة أن الوزارة قامت بحصر 180 ألف سيدة من مصادر عدة، بالاضافة إلى مساهمة الرائدات الاجتماعيات المنتشرات في مختلف محافظات الجمهورية في إجراءات الحصر والتسجيل.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي؛ نيفين القباج، قد أعلنت استمرار حملة الوزارة لحصر السيدات ذوات الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا يهدف إلى تسجيل السيدات ذوات الإعاقة، في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبصفة خاصة السيدات.

وأشارت القباج إلى أن القيادة السياسية وجهت بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الدولة حريصة على تبني قواعد الشفافية في تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما شُكلت لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار حرص الدولة على حصولهم على حقوقهم التي شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة.