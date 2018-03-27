وزيرة التضامن: ندرس نقل 32 ألف مواطن من سكان المناطق الخطرة

خلال الأشهر القادمة المال ـ خاص عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى اجتماعا تنسيقيا ضمن سلسلة اجتماعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تسكين الوحدات التي ستستقبل المواطنين الذين سيتم نقلهم من المناطق شديدة الخطورة في اسرع وقت ممكن…

خلال الأشهر القادمة





المال ـ خاص

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى اجتماعا تنسيقيا ضمن سلسلة اجتماعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تسكين الوحدات التي ستستقبل المواطنين الذين سيتم نقلهم من المناطق شديدة الخطورة في اسرع وقت ممكن .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه تم دراسة نقل أكثر من 32 ألف مواطن من سكان المناطق الخطرة خلال الأشهر القادمة إلى منازل حديثه أمنة شيدتها الدولة على احدث طرز معمارية وزودتها بكافة المرافق وسيتواكب ذلك مع جهود حثيثة على جانب التأهيل الاجتماعي.

وحضر الاجتماع ممثلين عن المنطقة المركزية العسكرية ووزارة الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات وعدد من ممثلي الجمعيات الاهلية .

وخلال الاجتماع تم عرض البرامج الزمنية لتنفيذ وتسليم الوحدات السكنية بمشروعات (أهالينا والمحروسة 1 والمحروسة 2 ) حيث تم الاتفاق على تجهيز الوحدات السكنية بكل الاحتياجات الأساسية والاجهزة الكهربائية

واستعرض المجتمعون برامج ومعدلات توصيل المرافق والخدمات و شددت وزيرة التضامن على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ برامج اجتماعية وصحية وبرامج تأهيل وتشغيل واكتشاف المهارات من أجل توفير فرص عمل لأفراد الاسر المنتقلة للعيش في الوحدات الجديدة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والمصانع القريبة بالمنطقة واستغلال قوة العمل لدى أفراد الاسر المنتقلة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتم الاتفاق على أن تشمل خطة التأهيل الاجتماعي التوعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرعاية الصحية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن توجيهات الرئيس تضمنت تقديم كامل الدعم للأسر التي سيتم نقلها من المناطق الخطرة في القاهرة وباقي المحافظات على أن يكون التجهيز بمواد عالية الجودة وعلى درجة عالية من الذوق والقدرة على التحمل





