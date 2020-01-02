وزيرة التضامن: ميزانية بنك ناصر قفزت لـ17.87 مليار جنيه

أرباح البنك تجاوزت المليار جنيه للمرة الأولى منذ إنشائه، لتصل إلى نحو مليار و80 مليون جنيه

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‎تلقت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، تقريرا حول إنجازات البنك خلال عام 2019.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه وزيرة التضامن ، أن أرباح البنك تجاوزت المليار جنيه للمرة الأولى منذ إنشائه، لتصل إلى نحو مليار و80 مليون جنيه.

مؤشرات الأداء

وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك نمواً ملحوظاً في جميع القطاعات خلال العام المالي 2018-2019 كما بلغ إجمالي ميزانية البنك 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

ووصل عدد عملاء الحسابات الجارية بالبنك إلى مليون و ٩٨ ألف عميل، في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة.

وعن الفئات الأولى بالرعاية فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 1.03 مليار جنيه ومنح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 55.4 مليون جنيه لعدد 57794 مستفيدا.

وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لعدد 43680 مستفيدا كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لعدد 1.722.542 مستفيد.

‎ وأشار التقرير أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه بلغت 8.43 مليار جنيه منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 5 مليارات جنيه لعدد 91288 مستفيد.

كما تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليار جنيه لعدد 7172 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون جنيه.

صندوق عطاء الخيري

‎واستعرض التقرير دور البنك الرائد في مجال التكافل الاجتماعي أسس البنك صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء ” بهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة وقد بدأ انطلاق الصندوق بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق “تحيا مصر” لصالح ذوي الإعاقة بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، كما يساهم بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه وتم التعاقد مع بنوك مصر والأهلي وقناة السويس كمتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق.



ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمجلس إدارة البنك علي مجهوده خلال الفترة الماضية وتمنت مزيد من النجاح للمجلس خلال العام الجديد مع التركيز علي الجانب التنموي والتكافلي للبنك والتوسع في توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء من خلال مشروع مستوره وغيرها من برامج تمكين المرأة وكذلك التوسع في مبادرة بداية جديدة لتمويل مشروعات المتعافين من الادمان.

وأكدت القباج على التوسع في تطوير فروع البنك والتوسع في استخدام التكنولوجيا وتدريب العاملين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وخصوصا في مجال اصحاب المعاشات ومستحقي النفقة وكذلك تحسين أوضاع كافة العاملين في البنك.

تطوير 70 فرعا

‎وصرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أنه تم العمل خلال هذا العام علي إعادة هيكلة وتطوير فروع البنك لتيسير الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فقد تم تطوير70 فرع وجاري تطوير باقي الفروع تباعًا ليشمل كافة الفروع والبالغ عددها 94 فرع وفي إطار إستراتيجية البنك الرامية لتعزيز التواصل مع العملاء وخدمتهم بأقصى فاعلية ممكنة.

وتم إطلاق الموقع الالكتروني للبنك كإحدى قنوات التواصل المهمة بين البنك والعملاء ويحمل العنوان الإلكتروني للموقع الجديد للبنك اسم: Nasser Social Bank كما تم خلال هذا العام تدشين مركز خدمات تطوير الأعمال بفرع 6 أكتوبر كخطوة جديدة لدعم ريادة الأعمال والوصول لأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة.

‎وأضاف فاروق أن هذا العام شهد توقيع الكثير من الاتفاقيات لدعم سبل التعاون بين البنك والمؤسسات الأخرى حيث تم توقيع عقد تعاون بين البنك وشركة مصر لتأمينات الحياة بشأن تسويق منتجات شركات التأمين للعملاء من خلال الفروع المحددة للبنك.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل المالي والإخطار الإلكتروني بين البنك والهيئة القومية للبريد، بهدف الاستفادة من انتشار مكاتب البريد التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية في تحصيل المبالغ الخاصة بالبنك من مديني النفقة وأصحاب التبرعات المنتشرين بكافة انحاء الجمهورية.

كما وقع البنك بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بهدف دعم مشروعات المرأة وإقامة ورش تدريب مجانية عن طريق لجنة المرأة بالغرفة التجارية للمتقدمات للحصول على قرض مستورة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين لإتاحة فرص عمل للشباب بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة من خلال زيادة منافذ الخدمات للجماهير ونشرها على أوسع نطاق حيث سيتم البدء في 150 قرية كمرحلة أولى

توفير فرص للشباب

‎وأشار فاروق إلى أنه في إطار حرص البنك في المساهمة في توفير فرص عمل للشباب تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ وتمويل وإدارة برامج التدريب التوظيفي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “وظيفة تك “.

وذلك بهدف تدريب الشباب في العمل بمجال الاتصالات وتكنولوجيا كما يقدم البنك قروضا ميسّرة لتطوير وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال تتراوح بين 20 و500 ألف جنيه، تُسدد على 4 سنوات بدون فوائد، في إطار العمل على إتاحة خدمات تعلیمیة وتربوية موسعة وذات جودة عالیة للأطفال من شهر إلى 4 سنوات .