وزيرة التضامن مهنئة الإعلاميين : تدعمون مصر وقت الأزمات وتساهمون في تشكيل الوعي

قدمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة للسادة الإعلاميين في مصر، وعلى رأسهم الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام بمناسبة عيد الإعلاميين رقم السادس والثمانين.

وقالت القباج في رسالة مصورة: “كل عام وكل الإعلاميين في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي بخير، أهنئ بعيدكم السادس والثمانين، ومنذ هذا التاريخ وأنتم مجاهدون، دائما نبراس الهمم وأهل التنوير، تدعموا مصر وقت الأزمات، وتنقلون إلينا الأنباء السارة وتساهمون في بناء الوطن وتشكيل الوعي”.

وأضافت القباج أن الإعلام شريك للتنمية، وأصبح متطوراً مع تطور الوقت وأصبحت مهامه ثقيلة، مضيفة أن الوزارة دائما ما تساند الإعلام وتحتاج دعمه في كل قضايا التنمية لأن مهمته كبيرة في بناء الوطن.

وقدمت القباج التهنئة إلى الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام، معربة عن ثقتها التامة في أنه سيكون خير قائدٍ للإعلام وسيحدث طفرة في الوعي لدى المصريين، مضيفة: “نفخر بالتعاون معكم ونقف مع بعضنا في بناء الوطن وتشكيل الوعي الإيجابي”.