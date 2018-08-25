وزيرة التضامن: مغادرة أول أفواج الحجاج إلى المدينة المنورة.. غداً

المال -خاص أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مغادرة أول أفواج الحج إلى المدينة سيكون يوم الأحد الموافق ٢٦ أغسطس وذلك لحجاج المستوى الاول الذين لم يزوروا المدينه قبل المشاعر ويبلغ عددهم ٣٩٧ حاجا. وأوضحت أن البعثة قامت بارسال لجنه للمدينه المنوره لاستلام غرف اقامه الحجاج والتأكد

المال -خاص

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مغادرة أول أفواج الحج إلى المدينة سيكون يوم الأحد الموافق ٢٦ أغسطس وذلك لحجاج المستوى الاول الذين لم يزوروا المدينه قبل المشاعر ويبلغ عددهم ٣٩٧ حاجا.

وأوضحت أن البعثة قامت بارسال لجنه للمدينه المنوره لاستلام غرف اقامه الحجاج والتأكد من تجهيزات الفنادق ومن المقرر اقامه الحجاج لمده 4 ليال لكل فوج بالمدينه، كما اضافت أن الاقامة ستكون فى فنادق مصنفة خمس نجوم بالمنطقة المركزية وقريبة من الحرم النبوى وذلك لحجاج المستوى الاول والثانى وفنادق 4 نجوم لحجاج المستوى الاقتصادي.

وقد اكد ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن أنه من المقرر عودة اول افواج حج الجمعيات للأراضى المصرية يوم الاثنين المقبل والموافق ٢٧ اغسطس ويبلغ عددهم ٨٧٦ حاجا من محافظات الجيزة ودمياط وحجاج المؤسسة القومية ويستمر تفويج الحجاج للعوده من مطار جده الى القاهرة حتى يوم ١٠ سبتمبر.

ومن المقرر أن تبدأ مغادرة اول افواج الحجاج من مطار المدينة الى القاهرة اعتباراً من يوم ٢٩ اغسطس وقد تم تشكيل لجان بمطارات السفر لانهاء اجراءات عوده الحجاج.

واضاف عبد الموجود أن البعثة ستتولى نقل امتعه الحجاج للمطارات عبر شركات نقل الامتعه تيسيراً عليهم وسرعه إنهاء الاجراءات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.