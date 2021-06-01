وزيرة التضامن: معرض ديارنا يستهدف دعم صغار المنتجين وتسويق منتجاتهم (فيديو)

أوضحت وزيرة التضامن أن معرض ديارنا في القاهرة يضم الأثاث والمنتجات الكهربائية والمفروشات والأزياء.

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تحصل على منحه و دعم للأسر المنتجة والعمالة الغير منتظمه ومشروعات متناهية الصغر وذلك لتشجيع الأسر على العمل ، حيث أن معرض ديارنا يستهدف دعم صغار المنتجين وتسويق منتجاتهم .

وقالت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبدالرحمن في برنامج الحقيقة على فضائية اكسترا نيوز أن معرض ديارنا كان معروف بالمشغولات اليدوية والحرفية ، والعام الجاري كان هناك اتجاه نحو عمل معرض اثاث في دمياط و محافظات أخري .

وأضافت القباج أن معرض ديارنا يتضمن عرض منتجات حرفية، حيث يتضمن معرض للأثاث، ويمثل تعاون إنتاجى مع صغار الصناع، كما أن الوزارة تقدم لهم كل سبل الدعم و منها التسويق وعرض منتجاتهم عبر هذه المعارض .

وتابعت القباج أن وزارة التضامن قامت بعمل معرضين لديارنا في محافظتي المنيا وأسيوط ضم منتجى الاثاث، و يتم إقامته حاليا في محافظة القاهرة ولكن بشكل مختلف .

وأوضحت وزيرة التضامن أن معرض ديارنا في القاهرة يضم الأثاث والمنتجات الكهربائية والمفروشات والأزياء.

ولفتت إلى أن الهدف من المعرض دعم صغار المنتجين وتسويق للمنتج المحلى خاصة إذا كان المنتجين يخرجون منتج جيد لابد من تسويقه، بجانب فتح المجال لتجهيز المنازل الزوجية بأسعار رخيصة.