وزيرة التضامن: مضاعفة موازنة قطاع الصحة 430% إلى 222 مليار جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة قطاع الصحة ارتفع من 42 مليار جنيه في 2014 إلى 222 مليار جنيه خلال 2023.

وأضافت أن قطاع الصحة تضاعف بنسبة 430% خلال العشر أعوام السابقة.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية مؤتمرها الأول تحت شعار “10 أعوام من الإنجازات والتحديات لحياة جديدة”، تحت رعاية وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030 .. حياة جديدة.

شارك في المؤتمر مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود والنائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومحمد حسن مساعد وزير الشباب ومحمد عبد الدايم مساعد وزيرة الثقافة، الإعلامي شريف مدكور وسهير عبد المجيد عن جمعية أولادنا والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبنك الزكاة والصدقات ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المؤسسة.