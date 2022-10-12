وزيرة التضامن: مشروع تطوير مراكز توجيه المرأة لتحسين جودة الخدمات وتمكين ضحايا العنف الأسري

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن كسر الصمت مسئولية الجميع ومعالجة الاختلالات النفسية والأسرية مسئولية المجتمع، مشيرة إلي أن المرأة روح الحياة وعماد الأسرة وبنيان المجتمع.

وقالت إن إطلاق مشروع “تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة” يهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة بمراكز استضافة وتوجيه المرأة وتمكين السيدات ضحايا العنف الأسري اقتصادياً واجتماعياً، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة كير للتنمية وبتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية وشركة لوريال مصر.

كما أنه يأتي في إطار التزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل الرامية إلى توفير سبل الوقاية والحماية والمحاسبة والشراكة لحماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف والتمييز، حيث قام رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تسعى الدولة إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة والتي تعبر عنها رؤية مصر 2030.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع “تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة” انطلق برعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعلنت شركة لوريال مصر بالشراكة مع “مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و”مؤسسة كير مصر للتنمية”، عن مشروع “تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة” بالشراكة مع برنامج “الجمال من أجل حياة أفضل”، والاحتفال بتخريج الدفعة الاولى من السيدات المتدربات، يهدف المشروع إلى تطوير مراكز استضافة للسيدات المعرضات للعنف، وتمكينهن على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

ويتماشى مشروع “تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة” مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة، حيث يهدف المشروع إلى إعادة هيكلة وبناء قدرات اثنين من مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظتي الجيزة والقليوبية بهدف تمكينهم من تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية النفسية، والاجتماعية، والقانونية والاقتصادية للنساء عامة والمعرضات للعنف خاصة، بما يساعدهن على استعادة الثقة بالنفس وإعادة دمجهن في المجتمع.

كما يكتمل المشروع من خلال برنامج “الجمال من أجل حياه أفضل” التابع لشركة لوريال الفرنسية لتقديم تدريب مهنى فني احترافى على مهنه تصفيف الشعر لتأهيل 600 سيدة وتمكينهم اقتصاديا.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبني من خلال برامجها المتعددة نهج مرتكزة على حقوق الإنسان بالتركيز على حقوق النساء، وتستهدف الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في تكوين المجتمع المصري، وتعزز قيم ومفاهيم مكافحة أشكال العنف والتمييز ضد الفئات الأولى بالرعاية بما يشمل النساء، كما تنفذ الوزارة برنامج “وعى للتنمية المجتمعية” الذي يدعو بشكل أساسي إلى تبني قيم واتجاهات ومفاهيم إيجابية وداعمة لمبادئ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ونبذ العادات والممارسات الاجتماعية السلبية خاصة التي تحرم النساء والفتيات من حقوقهن الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة والعمل واختيار شريك حياتهن وعدم انتهاك أجسادهن تحت شعار العادات والتقاليد.

وتابعت : تسعى الوزارة جاهدة إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية دون تمييز، كما تعمل على تطوير خدماتها المختلفة وذلك بتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتلك الأسر، حيث تم إتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد وأخرى متناهية الصغر للأسر المنتجة وللمرأة في المناطق الريفية والحضرية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشرف على تسعة مراكز لاستضافة وتوجيه النساء ضحايا العنف في ثماني محافظات يقوم بإدارتها جمعيات أهلية شريكة، كما قامت الوزارة في عام 2021 بافتتاح أول مركز لاستقبال السيدات والأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية.

وتحقيقاً لرؤية الوزارة في تطوير دور مراكز الاستضافة لتقديم خدمات ذات جودة للسيدات ضحايا العنف الأسري، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة لوريال مصر، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة كير للتنمية مصر، من أجل تنفيذ مشروع “تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة” لبناء قدرات العاملين بمراكز استضافة وتوجيه المرأة على مستوى الجمهورية لتمكينهم من تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية النفسية، والاجتماعية، والقانونية للمستفيدات من خدمات المراكز، كي يستعدن ثقتهن في أنفسهن ويصبحن قادرات على القيام بأدوارهن في الأسرة والمجتمع بأمان واستقلالية.

كما وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة ورابطة أصحاب المحلات العاملين في فن التزيين والتجميل، وتستهدف المرحلة الأولي تدريب وتمكين 2000 عامل على مستوي 16 محافظة، وقد تم تخريج 153 عاملا وعاملة من برامج التدريب مع تسليمهم أدوات ممارسة هذه المهنة، وجار الانتهاء من تجهيز وتشغيل ورشتين تابعتين لوزارة التضامن الاجتماعي بنهاية عام 2022، أحدهما في مجال تصفيف الشعر وتزيين المرأة، والأخرى في مجال تصفيف شعر الرجال، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية والقطاع الخاص، كما تم الانتهاء من وضع محتوي برنامج تدريبي للخبراء في هذا المجال.

وقال بنوا جوليا، المدير العام لشركة لوريال مصر : “تولي شركة لوريال اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمكين المرأة كجزء رئيسي من استراتيجيتها، ولذلك أطلقت الشركة العديد من البرامج والمشاريع لدعم المرأة في مختلف المجالات والمساهمة في خلق فرص متساوية لمساعدتها على تحقيق احلامها وذلك إيمانا بقدراتها واهمية دورها الايجابي في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.”

وأضاف بنوا: “من خلال هذا البرنامج، نعمل على تقديم الدعم اللازم والمساندة للسيدات على كافة المستويات والأصعدة، فضلاً عن توفير تدريب فني ومهني لمساعدتهن على بدء حياة مهنية جديدة، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل حيث نهدف من خلال برنامج لوريال “الجمال من أجل حياه أفضل” إلى تدريب 300 امرأة على مدار عامين للمساهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي”.

وتوجه بنوا بالتحية للسيدات اللاتي أكملن برنامج التدريب، وأشاد بقدرتهن على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية من أجل حياه أفضل.

ومن جانبها قالت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس “تؤمن المؤسسة أن تمكين المرأة هو تمكين للأسرة ككل، لذا تعتز مؤسسة ساويرس بدورها في دعم المرأة المصرية من خلال منحها الأولوية في جميع برامجها التنموية، وتسعى لتمكينها اقتصاديا واجتماعياً وصحياً وتعليمياً، من أجل النهوض بالمرأة وبناء مجتمعات شاملة ومتوازنة وأكثر مرونة وقدرة على معالجة ومواجهة الأزمات. نسعى من خلال هذه الشراكة إلى توفير الحماية للسيدات المعنفات وتمكينهن من حقوقهن وتوفير الدعم النفسي لهن حتى يتمكن من استعادة حياتهن ودورهن في المجتمع باستقلالية وثبات.”

وقال الدكتور حازم فهمي، المدير التنفيذي لمؤسسة كير مصر للتنمية “هو مشروع استثنائي في المجال التنموي لأنه يقوم بمعالجة قضية مهمة بالنسبة لنا جميعاً وهى العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودخول كير مصر كمنفذ للمشروع داخل مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي يدل على مساحة ثقة عالية من وزارة التضامن الاجتماعي للسماح للمشروع ببناء قدرات ورفع جودة وكفاءة مركزين من مراكز استضافة وتوجيه المرأة في محافظتي الجيزة والقليوبية بغرض تأهيلهما لتقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي بكفاءة واستدامة.”

ويأتي مشروع “تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة” تماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة، التي تقوم على أربعة أهداف رئيسية لدعم وتمكين المرأة من خلال تعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والاجتماعي، والحماية. ويساهم مشروع “تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة” في تحقيق ثلاثة من الأهداف الرئيسية من خلال محوريين أساسيين هما:



المحور الأول: العمل على إعادة هيكلة واستكمال برامج بناء القدرات وتوفير الإمكانيات اللازمة لاثنين من مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظتي الجيزة والقليوبية. ومن خلال هذا التطوير سيتمكن المركزان من تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية النفسية، والاجتماعية، والقانونية والاقتصادية للنساء عامة والمعرضات للعنف خاصة، بما يساعد في إعادة دمجهن في المجتمع.



ويعمل المحور الثاني على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك من خلال إنشاء عدد 2 غرف تدريب مهنية لتقديم تدريب محترف لمهنة فن تصفيف الشعر بمنهج معتمد من شركة لوريال تحت مظلة برنامج “الجمال من أجل حياة أفضل” لتأهيل السيدات المشاركات بالبرنامج ودعمهم فنيا وعمليا وتوفير فرص عمل في هذا المجال المهم.

جدير بالذكر أن التعاون بين شركة لوريال مصر و”مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية” و”مؤسسة كير مصر للتنمية” قد بدأ في 2021 الماضي، وتم تمويل المشروع من قبل كل من شركة لوريال مصر و”مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية” بإجمالي استثمارات 8 ملايين جنيه، حيث يستهدف المشروع على مدار عامين تمكين 600 سيدة مهارياً، وتدريب وتخريج 300 سيدة في برنامج لوريال “الجمال من اجل حياه أفضل”.

فضلاً عن رفع كفاءة مراكز الاستضافة المعنية والعاملين بالمراكز وتدريب المشرفين الرئيسيين المسئولين عن إدارة المراكز بوزارة التضامن الاجتماعي والمساعدة في تنفيذ مشروعات مدرة للدخل للمركزين.

كما يهدف المشروع ايضاً لتوعية المجتمع المحيط من رجال وأطفال بالمركزين بقضية العنف ضد المرأةـ وآليات مناهضتها وسبل تقديم الدعم، فضلاً عن تقديم بعض الخدمات الترفيهية وخدمات الدعم النفسي لما يقرب من 600 طفل.