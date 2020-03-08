وزيرة التضامن: مد التقديم لحج الجمعيات إلى الخميس المقبل

وافقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى على مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19/3/2020م وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين فى التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

وأكدت وزيرة التضامن ، على أهمية قيام الإدارات الاجتماعية والمديريات بتذليل أى صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.

الفترة الأولى

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد قررت فتح باب التقديم لحج الجمعيات خلال الفترة من 23/2/2020م حتى 10/3/2020م.

12 ألف فائز

وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالى وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.