اقتصاد وأسواق

وزيرة التضامن : قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لقطة حكيمة وواعية للرئيس السيسي (فيديو)

القانون شمل الكثير من التفاصيل التي تضمن للجمعيات العلم بالتسهيلات المقدمة لهم،
محمد مجدي 9:25 ص, الخميس, 18 مارس 21 9:25 ص, الخميس, 18 مارس 21

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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إصدار قانون جديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلي يتوافق ويقدّر ويضمن دور العمل الأهلي ويعد لقطة حكيمة وواعية، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أن القانون شمل الكثير من التفاصيل التي تضمن للجمعيات العلم بالتسهيلات المقدمة لهم، كما أن اللائحة جاءت متوافقة مع كثير من الرغبات والحقوق التي طالبت بها الجهات المختلفة، واستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأضافت القباج أن اجتماع اليوم الخميس مع الجمعيات الأهلية سيتناول التفاصيل بشكل أكثر عملية؛ نظرًا للهجوم الذي تعرَّض له القانون القديم.

وأشارت القباج إلى أن المرحلة الحالية من أفضل المراحل في حياة كل النساء، حيث إن الدولة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا ما تدعم وتساند المرأة في كل خطوة لها.

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ونوهت القباج بأن لها الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع توفير حياة كريمة لها قائلة: السياسات كلها إلى حد كبير مُوالية للنساء، ولازم نستغل هذه الفرص في ظل الأدوات اللي معانا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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