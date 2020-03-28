وزيرة التضامن عن طلبات إعانة العمالة : مصر في وضع أحسن من أمريكا

أكدت وزيرة التضامن نيفين القباج ، أن مصر في وضع أفضل بكثير من أمريكا والصورة ليست قاتمة.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تجاوز طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية حد 3 مليون طلب في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى.

وقالت وزيرة التضامن: “مصر في وضع أفضل بكتير من أمريكا”.

وأوضحت أن “أمريكا فيها إصابات قد مصر مرات عديدة وإحنا الحمد لله أحسن ومافيهاش نظام تكافلي وإحنا عندنا قطاع تكافلي وعندنا مجتمع مدني وغير كده إحنا 100 مليون صحيح لكن جزء كبير من المصانع لسة شغالة وجزء تاني من المزارعين لسة شغالين والصورة ليست قاتمة إلى هذا الحد”.

وأضافت: “فيه فعلا قطاعات متأثرة ودي اللي بيتم دراسته في الوقت الحالي بحيث يكون فيه استهداف لفئات محددة وقطاعات الحكومة كلها بتشتغل مع بعضها وكلنا بنأخد نفس المعايير وقواعد البيانات وإن شاء الله على يوم الاثنين سيكون هناك تصور لشكل الدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة سواء إن كانت لمن هم يسددون تأمينات أو غيرهم”.

وتابعت: “العدد سيكون فوق المليون .. وهناك دعم من المجتمع المدني ووزارة القوى العاملة كانت أعلنت عن دعم 500 جنيها شهريا لمن يقوم بالتسجيل لديها من العمالة غير المنتظمة وذلك بخلاف ما يتم إعدادها حاليا بالتنسيق مع مختلف الوزارات”.