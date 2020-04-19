وزيرة التضامن: طرح شهادة ادخار للأطباء وأطقم التمريض بعائد سنوي 15.5%

وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على إصدار شهادة ادخار للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمى “ايد واحدة”.. بعائد سنوي 15.5%.

وقالت وزيرة التضامن في تصريحات لها، إن إصدار هذه الشهادة يعبر عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس فى ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أنهم خط الدفاع الأول فى مواجهة أزمة فيروس كورونا .

دعم الفئات المجتمعية

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار حرص البنك علي الاهتمام بكافة فئات المجتمع وإيمانا بكل الجهود التي يقدمها القطاع الطبى فى مصر، وجب علي البنك رد الجميل لهم من خلال إتاحة الشهادة لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويا.

بقيمة 1000 جنيه

وأشار إلى أن قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

وأوضح الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومى والرقم التأميني وكارنيه النقابة.

وسوف تتاح الشهادة في جميع فروع البنك البالغ وعددها 93 فرعا في جميع محافظات الجمهورية لمنع التكدس والتزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية كما تم اتخاذ اللازم نحو إزالة أي معوقات تقابل الراغبين من شراء هذه الشهادة من الأطباء أو طاقم التمريض .

وأشار فاروق إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يبادر البنك بتقديم شهادة ذات طابع خاص لفئات معينة من المجتمع.

رد الجميل

وسبق وقدم البنك شهادة رد الجميل بعائد 15.5% لكبار السن الذين تخطوا الخامسة والستين عاما حتي يوفر لهم حياة كريمة من خلال حرصه على القيام بدوره المجتمعى تجاه كافة العملاء .