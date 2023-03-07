وزيرة التضامن: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى عن حادث قطار قليوب

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حصول أسرة كل متوفي بسبب حادث

قليوب على 100 ألف جنيه، أما المصابون فإنه في حالة العجز الكلي يتم التعامل معه مثل حالة الوفاة، إذ يحصل على 100 ألف جنيه.

وأوضحت أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن حادث قطار قليوب الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عدد من حالات الوفاة وعدد من الإصابات خرج بعضها من المستشفى بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

كما وجهت القباج بشمول أسر الضحايا بكافة أنواع الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع الجمعيات الأهلية من أجل تعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا.