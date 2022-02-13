استثمار

وزيرة التضامن: شراكات برنامج «فرصة» تستهدف توفير 50 ألف وظيفة

فى 8 محافظات
عصام عميرة 2:09 م, الأحد, 13 فبراير 22 2:09 م, الأحد, 13 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين جامع، إن توقيع شراكات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات يهدف الى توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال كلمتها اليوم على هامش توقيع عقد شركات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، أنه تم الاتفاق مع مايقرب من 20 جمعية ومؤسسة أهلية لتغطية 8 محافظات تم تحديدها من خلال الخريطة الاستثمارية المحدثة التى اطلقتها الهيئة العامة للاستثمار، بهدف العمل بشكل علمى ومنظم.

اقرأ أيضا  «التعاون الدولي» تشارك في إطلاق تشغيل أول سوق للجملة تعمل بالطاقة الشمسية

وتابعت أن تلك المحافظات منها القليوبية والمنيا وبنى سويف والفيوم، بهدف خلق منظومة للتمكين الاقتصادى للأسر داخل برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت أن ذلك يأتى ذلك فى إطار عام المجتمع المدنى الذى أطلقه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إذ تعد شراكات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يأتى بالشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي.

اقرأ أيضا  اريستون العالمية تخطط لإقامة مصنع لإنتاج السخانات في مصر

وأشادت وزيرة التضامن بدور النبك الدولي، والذى له أياد بيضاء فى تلك التجربة منذ بدابة الطريق لتلك البرامج عام 2014، لافتة إلى أن البنك مازال يوفر الدعم ومستمر فى تقديمة.

ويأتى برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى تحت شعار ” أبدا وأحنا معاك”، بهدف خلق الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى مشروع داعم.

اقرأ أيضا  وزيرة التضامن: إعفاء مكلفة الخدمة العامة بعد محو أمية 10 أطفال
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

وزير قطاع الأعمال : نتطلع للريادة إقليميا في تجارة وحليج الأقطان.. وفتح أسواق جديدة

عصام عميرة 2:15 م, الأحد, 13 فبراير 22

«شعراوى»: توفير أراض لإقامة 11 مشروعا صناعيا فى 3 محافظات باستثمارات 297 مليون جنيه

منتصر محمود 1:23 م, الأحد, 13 فبراير 22

«التخطيط»: 6% معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الجاري

أسماء السيد 1:06 م, الأحد, 13 فبراير 22

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بإنشاء كليتين جديدتين بجامعة النهضة

منتصر محمود 1:06 م, الأحد, 13 فبراير 22

وزيرة البيئة: استضافة مؤتمر المناخ فرصة لإحداث تغيير على المستوى الوطني

عصام عميرة 10:19 ص, الأحد, 13 فبراير 22

«التنمية الصناعية» تسعى لترفيق 100 فدان بأسوان

مدحت إسماعيل 8:52 ص, الأحد, 13 فبراير 22