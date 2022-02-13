وزيرة التضامن: شراكات برنامج «فرصة» تستهدف توفير 50 ألف وظيفة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين جامع، إن توقيع شراكات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات يهدف الى توفير 50 ألف فرصة عمل جديدة.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال كلمتها اليوم على هامش توقيع عقد شركات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، أنه تم الاتفاق مع مايقرب من 20 جمعية ومؤسسة أهلية لتغطية 8 محافظات تم تحديدها من خلال الخريطة الاستثمارية المحدثة التى اطلقتها الهيئة العامة للاستثمار، بهدف العمل بشكل علمى ومنظم.

وتابعت أن تلك المحافظات منها القليوبية والمنيا وبنى سويف والفيوم، بهدف خلق منظومة للتمكين الاقتصادى للأسر داخل برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت أن ذلك يأتى ذلك فى إطار عام المجتمع المدنى الذى أطلقه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إذ تعد شراكات برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يأتى بالشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي.

وأشادت وزيرة التضامن بدور النبك الدولي، والذى له أياد بيضاء فى تلك التجربة منذ بدابة الطريق لتلك البرامج عام 2014، لافتة إلى أن البنك مازال يوفر الدعم ومستمر فى تقديمة.

ويأتى برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى تحت شعار ” أبدا وأحنا معاك”، بهدف خلق الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى مشروع داعم.