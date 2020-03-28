وزيرة التضامن : سنضيف 100 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة

للوصول إلى 3.5 مليون أسرة يستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن قبل العام المالي الجديد لتضم كل الأسر التي ليس لها عائل

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مساء السبت أن الوزارة ستضيف 100 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة في الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

وقالت وزيرة التضامن في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى : “وزارة التضامن بتزف بشرة إننا هنزود من 80 إلى 100 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة علشان نوصل إلى 3.5 مليون أسرة يستفيد منها نحو 10 ملايين مواطن قبل العام المالي الجديد لتضم كل الأسر التي ليس لها عائل”.

وأضافت: “هنزود الـ 100 ألف دول من يوليو اللي جاي لكن أنا قدمتهم، وفيه موازنة زيادة في حدود 800 مليون جنيه وإحنا كنا طالبين 1.2 مليار جنيه والموازنة هترتفع من 18.5 مليار إلى 19.3 مليار جنيه حتى نقوم بتوسيع تغطية البرنامج”.

وتابعت: “هنزود 100 ألف أسرة دلوقتي والسنة الجديدة ان شاء الله ربنا يعينا ونزود أكتر، وعندنا حزمة من فرص العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بس ربنا يفكها على مصر إن شاء الله”.