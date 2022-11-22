وزيرة التضامن : زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات 6 آلاف لدعم أبحاث هيئة الدواء

صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بارتفاع عدد الرائدات الاجتماعيات بمقدار 6 آلاف، ليصل إلى 20000 رائدة، لمساعدة هيئة الدواء المصرية في الأبحاث الميدانية وجمع البيانات.

حيث أكدت وزير التضامن الاجتماعي، حرص الوزارة على الاهتمام بملف الصحة بشكل عام و النفسية منها بشكل خاص.

وعرضت القباج، على رئيس هيئة الدواء، جميع المساعدات اللازمة من قبل الوزارة سواء من خلال توفير قواعد بيانات أو تصميم استبيانات وعمل مبادرات مشتركة بين الجهتين.

كما أرسلت وزيرة التضامن “أستمارة حياة كريمة” خاصة بالدعم الدوائي، لهيئة الدواء لإضافة أسئلة متخصصة.

ومن جانبه أكد تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصري، أن الهيئة تهتم بالأمن القومي الدوائي كشق رئيسي بجانب الشق الاستثماري.

وأعرب “عصام” عن إمتنانه بالتعاون مع وزارة التضامن مؤكدًا أن الهيئة ستبذل قصاري جهدها لتوصيل الدعم الدوائي إلى الفئات المستحقه.

و أشار إلى دور الإدارة المركزية للرعاية الصحية، في دراسة كافة الاستفسارات والشكاوى التي ترد إلى الهيئة من مختلف الوسائل.

وجاء ذلك في إطار فعاليات عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن و هيئة الدواء المصرية، اليوم بمقر الوزارة.