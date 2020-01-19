وزيرة التضامن : رفع عدد دور الرعاية التابعة للوزارة إلى 21 لحماية المشردين والأطفال وكبار السن

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة رفعت عدد دور الرعاية لديها إلى 21 دار العام الحالي، بعد إنشاء 5 دور من التضامن ودارين بالتعاون مع المجتمع المدمني، إضافة الى 17 دارا موجودة بالفعل، مشيرة إلى أن هدف تلك الدور حماية المشردين والأطفال وكبار السن.

وأضافت “القباج” في مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن الوزارة تقوم الآن بنشر فرق جلب للمشردين والأطفال من الشوارع، من خلال 17 سيارة تجوب الشوارع في القاهرة الكبري وبعض المحافظات، لافتة إلى أن تلك السيارات تحوي عيادة للكشف على المشردين، كما يوجد أنشطة للعب للأطفال.

وأشارت إلى أنهم يقومون بجمع الأطفال بلا مأوى، وحمايتهم من البرد والتسول، لعدم إقحامهم في أنشطة سيئة، إضافة إلى فرق التدخل السريع.

مطالبة من المواطنين ضرورة التعاون والتفاعل بشكل أكبر للتبليغ عن حالات التشرد في الشوارع من خلال الرقم الساخن الخاص بذلك.