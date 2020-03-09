وزيرة التضامن: توفير برنامج تمويلي ميسر للمشروعات الصديقة للبيئة في القرى

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إننا نعمل على توثيق التعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ المشروعات الخضراء، لافتة إلى أن 75% من المستفيدين من خدمات التضامن من القرى، الأمر الذي يحتاج إلى توصيل البرامج الصديقة للبيئة وتحقيق الاستدامة.

نعمل على توثيق التعاون مع البيئة لتنفيذ المشروعات الخضراء

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة مساء اليوم، إن الوزارة ستوفر برنامج تمويلي ميسر لمشروعات الصديقة للبيئة في القرى ومنها تدوير المخلفات الزراعية والاعتماد على الدعم الفني الذي ستوفره وزارة البيئة.

وذكرت أن الريف المصري محروم في كثير من المعرفة، لذا نعمل في برنامج وعي إلى توصيل أكثر من 12 رسالة، منها احترام الآخر والاهتمام ببرامج النظافة والبيئة وترشيد استخدام المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويتناول برنامج وعي رسائل جماهير للحد من الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى العنف الأسري، وختان الإناث، إلى جانب رسائل توعيه للسوكيات التعامل مع ذوي الإعاقة.

وتستهدف وزارة التضامن في الفترة المقبلة عمل التوعية الميدانية، عبر -الاحتكاك ـ بالفئات الفقيرة، لا سيما الأسر التي لها بيانات تفصيلية بالوزارة.

موضحة أن عام 2020 سيكون بمثابة انطلاق جديدة لآليات التوعية، بشكل عام.

وذكرت وزيرة التضامن أننا نعمل من خلال عدة برامج على توفير برامج تعليمية في القرى الفقيرة، إضافة إلى الاهتمام بصحة المواطنين في تلك القرى.