وزيرة التضامن توجه فريق «أطفال وكبار بلا مأوى» بإنقاذ أسرتين في القاهرة وبني سويف

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوى بإنقاذ أسرتين في محافظتي القاهرة وبني سويف.

تحرك على الفور الفريق، وتبين من خلال دراسة الحالات أن السيدة ر.أ 37 عاما موجودة بالشارع، ومعها 3 أطفال أعمارهم 8 سنوات و5 سنوات، وعامان، ونتيجة عدم القدرة على إعادتها للزوج، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرأة تم إيداعها وأطفالها الثلاثة بمركز استضافة المرأة بالقاهرة، كما تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لتقديم الدعم القانوني للسيدة.

كما تعامل الفريق مع سيدة أخرى في العقد الثالث من العمر تدعى (س.م.م) وطفلها ( ي.م) 4 أعوام من محافظة بني سويف ونتيجة خلافات عائلية تركت المحافظة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار بلا مأوي بالهرم.

كما تم عمل مسحة كورونا بمستشفي حميات العباسية وتم ايداع الطفل بدار رعاية بالجيزة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد ، الغربية ، الفيوم.