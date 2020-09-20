وزيرة التضامن توجه بتوفير كافة أوجه الدعم لأسرة «عقار شربين» المنهار

وجهت د نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة الدعم والمساعدات اللازمة للمضارين من انهيار عقارين بمدينة شربين حيث قررت صرف 16 ألف جنيه مساعدة اغاثية للأسرة المنكوبة عبارة عن عشرة آلاف جنيه تعويض عن خسائر الممتلكات و6 آلاف جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية والجمعيات الأهلية منها ألف جنيه مصاريف إصابة.

أشارت مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية أن غرفه عمليات المحافظة تلقت إخطار يفيد انهيار عقار على الفور تابعت المديرية الحادث حيث تبين انهيار منزل بمدينة شربين ـ أرض غيث والمنزل مكون من ثلاث أدوار وغير مأهول بالسكان وانهار على المنزل المجاور المكون من ثلاث أدوار أيضا مما أدى الى انهياره هو الآخر ونتج عنه اصابة صاحب العقار 74 سنة وابنه 33 سنة بإصابات طفيفة.

وتم نقلهم لمستشفى شربين العام لتلقى الاسعافات الأولية واصابة الزوجة باصابة خطيرة وتم نقلها للمستشفى العام الدولي بالمنصورة.

وقد توجه على الفور د وائل عبد العزيز مدير مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهلية لتسليم المساعدات العاجلة لمتضرري العقار بالتنسيق مع مؤسسه التكافل الاجتماعي بالدقهليه والجمعيات الاهليه بشربين.

كماا تم صرف مبلغ 5 آلاف جنيه أخرى كمساعده عاجله للاسره المتضررة ، بخلاف ما سيتم صرفه من مساعدات الإغاثة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي وفقا للقرار الوزاري بعد صدور محضر الشرطة.

و وجهت الوزيرة بتجهيز غرفتين بمركز إغاثة الإيواء للاسره المنكوبة لحين اتخاذ التدابير اللازمة ، وأشارت الى أن الوزارة على استعداد كامل لمساعدة الأسر المنكوبة لاقدر الله جراء أي حادث مماثل.

وشددت على وجود لجان إغاثة فرعية في كافة مديريات التضامن الاجتماعي، والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة، وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة؛ لتكون على أهبة الاستعداد؛ لتولي مهام الإغاثة المطلوبة.



وأضافت الوزيرة أنه يتم تدريب لجان الإغاثة على التعامل في حالة تعرض المحافظات لأي خطر خاصة محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وقنا وجنوب سيناء، والتي تعتبر أكثر عرضة للسيول والأمطار مما يؤدى إلى انهيار عدد من المنازل