وزيرة التضامن توجه بإنقاذ مسنة فى منزلها ومسن بلا مأوى تخلى عنهما ذويهما

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة بحث شكوى بوجود مسنة مريضة تركها ذووها تواجه مرضها وحدها بغرفة ويقوم برعايتها بعض الأهالي بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وفور تلقي البلاغ توجه فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بالذهاب للسيدة وإعداد دراسة حالة عن الوضع الذى تعيش فيه، وقد تبين أن السيدة تدعى “ف. ع. أ” وتبلغ من العمر 65 عاما، وليس لها عائل وتركها ذووها تواجه مرضها وحدها ويقوم بعض الأهالي برعايتها، حيث تعاني من ضعف عام وقرح بالقدمين وبعض الامراض المزمنة الاخرى.

وعليه تم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء للتنسيق مع هيئة الاسعاف المصرية لنقل السيدة لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعليه تم نقلها، برفقة أعضاء الفريق بالقليوبية إلى مستشفى شبين القناطر، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لها وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ونظرا لخطورة حالتها الصحية تم حجزها بالمستشفي ويتابع الفريق حالتها الصحية وبعد تماثل حالتها للشفاء سوف يتم نقلها إلى إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن لتتلقى كافة أوجه الرعاية.

المسن في حالة إعياء شديدة بإحدى شوراع منطقة مصر الجديدة

وفي سياق متصل، أوضحت وزيرة التضامن أن الفريق بحث شكوى وجود مسن بلا مأوى في حالة إعياء شديدة وهو يفترش الرصيف بإحدى شوراع منطقة مصر الجديدة بالقاهرة وعليه توجه فريق التدخل السريع بالقاهرة إلى مكان تواجد المسن وتبين أنه يدعى “م. أ. ع.” ويبلغ من العمر ٧٥ عاما وليس لديه أي أوراق ثبوتية.

وأضافت وزيرة التضامن: وعليه تم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق لنقل المسن لاحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بسيارة اسعاف وعليه تم استقبال المسن بمستشفي هليوبوليس واتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتقييم الحالة الصحية للمسن وتبين أن حالته الصحية خطرة وتم حجزه بغرفة العناية المركزة بالمستشفي.

ويتابع الفريق حالته الصحية تمهيدا لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعه لوزارة التضامن الاجتماعي ليتلقي كافة أوجه الرعاية فور خروجه من المستشفى.

ويتلقي فريق التدخل السريع المركزي شكاوي وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية علي الخط الساخن ١٦٤٣٩ وبلاغات الاطفال والكبار والاسر بلا مأوى علي منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء علي الخط الساخن ١٦٥٢٨.