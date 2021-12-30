وزيرة التضامن توجه بإنقاذ ثلاث أسر بالقاهرة والإسكندرية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن والأثاث لإحدى الأسر بمدينة الحمام بالمنطقة التي تقع بين مدينة برج العرب القديمة ومدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح.

وفي هذا الإطار تولت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية تشكيل فريق عمل ضم أعضاء من المديرية والإدارة الاجتماعية ، وببحث ودارسة الاستغاثة المنشورة تبين سوء حالة المسكن والحالة المعيشية للأسرة، وعليه فقد تم توفير مواد غذائية وتموينية للأسرة محل الاستغاثة، وتوفير أغطية ومفروشات نظرا لسوء حالة الطقس، و التنسيق مع الجمعيات الخيرية بشأن توفير غسالة وبوتاجاز بالإسطوانة، في حين أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح تتابع حالة الأسرة لتقديم الدعم اللازم بعد تغيير محل إقامة الأسرة، حيث تبين أن الأسرة كانت تقيم سابقا بمحافظة المنيا وتتقاضى مساعدة تكافل وكرامة سارية الصرف.

وفي سياق متصل، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بشأن استغاثة أخرى وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة الصحية والحالة المعيشية لأحد المواطنين من ذوي الهمم بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يقيم مع والدته المسنة، والتي تستغيث بالمسئولين لإنقاذ الابن، حيث إنها أصبحت غير قادرة على سد الاحتياجات المعيشية والعلاجية للابن الذي يبلغ من العمر ٤٢ عاما والذي لا يغادر الفراش بسبب سوء الحالة الصحية، علما بأنه فور تلقي الاستغاثة فقد تم تشكيل فريق عمل ضم أعضاء من فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة والمختصين بالادارة الاجتماعية بالتبين.

وفي هذا الإطار فقد تم التنسيق مع المسئولين بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المواطن إلى مستشفى النصر بحلوان بسيارة إسعاف، وذلك للتقييم الطبي لحالة المواطن وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له، وأشارت نتيجة الفحوصات الطبية إلي استقرار الحالة الصحية للمواطن في الوقت الحالي مع ضرورة المتابعة بالعيادات الخارجية بجراحة المخ والأعصاب، وعليه فقد تقرر إعادة المواطن إلى مسكنه مرة أخرى، على أن تتولى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء متابعة الحالة الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فى سياق متصل، قرر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة 600 جنيه لمدة 6 أشهر، وكذا إجراء بحث اجتماعي موجه لبنك فيصل الإسلامي لمساعدته، بالإضافة إلى إدراج المواطن ضمن الحالات المستفيدة من الدعم النقدي والعيني التي تقدمه الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى صرف بعض الأغطية والمواد التموينة للاسرة، علما بأن الإبن والأم يحصلون على مساعدة تكافل وكرامة سارية الصرف لكل منهما.

وفي استجابة سربعة بشأن شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بشأن سرعة إنقاذ أسرة بلا مأوى بمحافظة الإسكندرية، علما بأن الأسرة تتكون من الأم وستة أبناء بلا مأوى بمنطقة العوايد بمحافظة الإسكندرية، حيث تواصل أحد المواطنين من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوي وأشار إلى أنه قد عثر على أسرة بلا مأوى وأنه سوف يستضيفهم لحين وصول فريق الوزارة.

وفي هذا الإطار، تم تكليف فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بشرق الإسكندرية التابع لجمعية أجاويد الخير، حيث تم التوجه إلى موقع الإستغاثة والعثور على المواطنة وأبنائها ٦، وقد تبين أنها سبق لها الزواج مرتين وقد أنجبت من الزوج الأول أربعة أبناء وإثنين من الزوج الثاني وبعد أن هجر الأسرة أصبحت هي وأبنائها بلامأوى، وقد أستغاثت المواطنة بالأهل بمحافظة البحيرة دون الاستجابة لطلبها.

وفي هذا الإطار فقد تولى أعضاء فريق البرنامج بوحدة شرق الإسكندرية التابع لجمعية “أجاويد الخير” التنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، حيث تم اصطحاب الأسرة إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد الاطمئنان على الأسرة فقد تم إيداعهم بمركز استضافة المرأة بمصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية لحين توفير مسكن مناسب وفرصة عمل للأم بالتنسيق مع الجهات الشريكة.