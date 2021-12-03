وزيرة التضامن توجه بإنقاذ أطفال وكبار بلامأوى فى 3 محافظات

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلامأوي بإنقاذ أطفال وكبار بلامأوي في محافظات القاهرة والمنيا والسويس. وعلي الفور تحرك فريق وحدة شرق لإنقاذ سيدة عشرينية وتحمل طفلة رضيعة تفترش الرصيف بحي ألف مسكن بمحافظة القاهرة، وتبين من…

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلامأوي بإنقاذ أطفال وكبار بلامأوي في محافظات القاهرة والمنيا والسويس.

وعلي الفور تحرك فريق وحدة شرق لإنقاذ سيدة عشرينية وتحمل طفلة رضيعة تفترش الرصيف بحي ألف مسكن بمحافظة القاهرة، وتبين من خلال دراسة الحالة أنها تدعي (أ.ع.ص 19عاما )وتحمل طفلة رضيعة عمرها 40 يوما وبدون أوراق ثبوتية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات الحكومية المعنية وتم إيداعها وطفلها بصفة مؤقتة بمركز استضافة المرأة بحى الأسمرات حفاظا على تكوين الأسرة وحمايتها من مخاطر الشارع.

وقام فريق وحدة شمال القاهرة بإنقاذ طفلين متواجدين بالشارع في المرج بمحافظة القاهرة وتبين من خلال دراسة الحالة أن الطفلين ( ف.ع 10سنوات) وس.ع (8سنوات ) بدون مأوى بسبب التفكك الأسرى والعنف.

وتم تحويل الطفلين فورا إلى جمعية الأكمل للرعاية لتلقى الخدمات الأساسية من نظافة وتغذية وملابس وسيقوم فريق إدارة الحالة بعمل خطة تأهيلية للأطفال والبحث الأسري .

وقام فريق أطفال وكبار بلامأوي بالمنيا بإنقاذ سيدة متواجدة علي أحد المقاعد بكورنيش النيل، و تبين من خلال دراسة الحالة أن السيدة تدعي( س. أ.ح ) 28 عامًا غير متعلمة وفي غاية التعب والإعياء أثر التواجد بالشارع علي الكورنيش في البرد دون غطاء أو غذاء وهي من محافظة الإسكندرية وهناك مشكلات مع أخواتها بسبب الميراث وليس لديها أوراق ثبوتية ، بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية تم إيداعها بمركز استضافة المرأة حيث تم توفير مأوي أمن لها.

وفي الإطار نفسه، قام الفريق أيضًا بإنقاذ السيدة ك.م.س 35 سنة تفترش الشارع وتثير بعض المشكلات بسبب حالتها النفسية، فقام الفريق بمحاولة الوصول إلى أسرتها وعمل دمج أسري لها ، كما وجد أنه لا توجد لها أوراق ثبوتية فقام الفريق بالتواصل مع السجل المدنى بالمنيا والتنسيق معهم لعمل بطاقة رقم قومى للسيدة.

وتم التواصل مع مستشفي الطب النفسي ، حيث تبين أنه سبق وأن تم حجز الحالة بالمستشفي وأفادت المستشفي بأن الحالة تحتاج لبعض الإشاعات والتحاليل وقام الفريق بعمل اللازم بالتنسيق مع المجتمع المدني وتم إيداعها بمستشفي الطب النفسي بالمنيا على أن يتم متابعة الحالة مع المستشفي وأيضًا العمل على إعادة صرف معاش لها .

وقام فريق أطفال بلامأوي بالسويس بإنقاذ مواطن بلامأوى ، وقد تبين من دراسة حالته أن الحالة لطالب جامعي بكلية الهندسة يعاني من اضطراب نفسي بسبب مشكلات أسرية، وقام الفريق بالتواصل مع الأسرة وتسليم الحالة بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس.