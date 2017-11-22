وزيرة التضامن تناقش البرامج التنموية بمحافظة الوادي الجديد

المال - خاص التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، في مكتبها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لمناقشة البرامج التنموية في الوادي الجديد، فضلاً عن إقامة مركز لذوي الإعاقة. وأعرب الزملوط، خلال لقائه مع الوزيرة عن حاجة المحافظة الفعلية، إلى إقامة مركز لتأهيل المعاقين بناء ع

المال – خاص

التقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، في مكتبها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لمناقشة البرامج التنموية في الوادي الجديد، فضلاً عن إقامة مركز لذوي الإعاقة.

وأعرب الزملوط، خلال لقائه مع الوزيرة عن حاجة المحافظة الفعلية، إلى إقامة مركز لتأهيل المعاقين بناء على الاحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت الوزيرة ضرورة دعم الجمعيات الأهلية من خلال منح ومشروعات لتلبية احتياجات أهالي المحافظة، ووجهت بتشكيل لجنة تضم مراجعاً ماليًا وإداريًا واجتماعياً لتقييم الجمعيات العاملة والمشروعات التي تقوم بها لتوفير الدعم المالي اللازم لها.

واطلعت الوزيرة على نشاط مزارع مصر الخير بمحافظة الوادي الجديد، وأكدت ضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والمنتجات الزراعية اللازمة للاستهلاك.

وفي ختام اللقاء، وجه المحافظ الشكر للوزيرة لمساندتها لأهالي قرية الراشدة عقب الحريق الذي شب بالقرية حيث خصصت الوزارة مبلغ 640 ألف جنيه لمساعدة أهالي القرية على التغلب على الآثار الناجمة عن هذا الحريق وسيتم تسليمها للمتضررين في أقرب وقت.

ووجه المحافظ الدعوة للوزيرة لزيارة الوادي الجديد في بداية ديسمبر المقبل، لافتتاح عدد من المشروعات وتفقدها على أرض الواقع.