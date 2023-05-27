وزيرة التضامن تقدم قروضًا ميسرة للمزارعين الصغار في الريف

أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها المشاركة في افتتاح معرض زهور الربيع الـ90 وخير مزارعنا لاهالينا .

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الذي عقد صباح اليوم بمقر المتحف الزراعي بالدقي بحضور وزير الزراعة ومحافظ الجيزة.

وأكدت الوزيرة أن هناك تعاونا كبيرا وبناء مع وزارة الزراعة، لأن معظم المستفيدين من خدمات التضامن هم سكان الريف والمزارع المصري.

وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن والمواشي وخدمة المزارعين والمراة الريفية بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت “القباج” أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الوزارة تقدم أيضا قروض مسيرة ومنح للمزارعين الصغار كما تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.