اقتصاد وأسواق

وزيرة التضامن تفتتح معرض «ديارنا» لتجهيز منازل الزوجية بأسعار مخفضة

بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر
مدحت إسماعيل 4:19 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 4:19 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غدًا معرض “ديارنا للأثاث والمفروشات” المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث يشمل المعرض مستويات مختلفة من المعروضات، بما يناسب الإمكانات المادية والأذواق.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المعرض يستهدف تقديم عدد من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية وتحفيز التبادل التجاري بين المحافظات، خاصة أن العارضين يمثلون فئة كبيرة من التعاونيات الإنتاجية في مجال صناعة الأثاث، كما يمثلون مدينة الأثاث التي افتتحها رئيس الجمهورية في نهاية عام 2019.

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وأضافت أن المعرض يهدف إلى تقديم رسائل اجتماعية إيجابية موجهة للشباب في سن الزواج، بما يشمل ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة.

مؤكدة أن الزواج ليس مجرد تأثيث منزل ولكن تأسيس أسرة تقوم على المودة والعلاقات الصحية والمبادىء الايجابية.

وأشارت إلى أن الوزارة تبذل في هذا الإطار جهودًا كبيرة عبر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” الذي يهدف لتوعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسبة الطلاق في المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال توفير المعارف الأساسية للمُقبلين على الزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.

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وينطلق المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 10 يونيو، ويفتح أبوابه من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الاثاث بدمياط.

كما يشارك في المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الاهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة ، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج، والبحر الأحمر.

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كما تشارك بالمعرض “شركة الازياء الراقية” بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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