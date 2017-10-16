وزيرة التضامن تفتتح بنك ناصر بالإسكندرية بعد تطويره

بدء تسجيل طلبات مستحقي النفقة أول نوفمبر ..وبروتوكول تعاون بين البنك وشركات المحمولالمال- خاصتفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرع بنك ناصر الاجتماعي بالإسكندرية، غدًا الثلاثاء، بعد الانتهاء من تطويره بالمنشية.وتم تطوير الفرع بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه، وتبلغ مساحة

بدء تسجيل طلبات مستحقي النفقة أول نوفمبر ..وبروتوكول تعاون بين البنك وشركات المحمول



المال- خاص

تفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرع بنك ناصر الاجتماعي بالإسكندرية، غدًا الثلاثاء، بعد الانتهاء من تطويره بالمنشية.





وتم تطوير الفرع بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه، وتبلغ مساحة الفرع 763 مترًا على دورين، ويدير البنك 17 موظفًا، 12 منهم من الذكور، و5 من الإناث.

ويصل عدد عملاء الفرع إلى 25400، منهم 6000 من أصحاب المعاشات، و950 من أصحاب الرواتب، و7300 من عملاء التمويلات.

في السياق نفسه قرّر البنك بدء تسجيل طلبات مستحقي النفقة من تاريخ 1 نوفمبر 2017؛ لمناسبة هذا الموعد مع حضور مستحقي النفقة للفروع، وهو ما يؤدي إلى التفاعل معهم لتسجيل الطلبات بالموافقة على صرف النفقة مع بدء الصرف أول ديسمبر المقبل.