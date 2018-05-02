وزيرة التضامن تفتتح بنك الدم المركزى بالهلال الأحمر بعد تطويره

المال- خاص:تفتتح غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى اليوم بنك الدم المركزى بعد تطويره ليصبح أحد أكبر بنوك الدم الأهلية فى الشرق الأوسط، فقد نجح بنك الدم خلال السنوات الأربع الماضية فى رفع عدد قرب الدم المجمعة من 23845 قربه فى 2014 إلى 33938 قربه فى 2017، وكذلك ت

المال- خاص:

تفتتح غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى اليوم بنك الدم المركزى بعد تطويره ليصبح أحد أكبر بنوك الدم الأهلية فى الشرق الأوسط، فقد نجح بنك الدم خلال السنوات الأربع الماضية فى رفع عدد قرب الدم المجمعة من 23845 قربه فى 2014 إلى 33938 قربه فى 2017، وكذلك تضاعفت عدد قرب البلازما المفصولة التى يقدمها البنك للمرضى عدة مرات، فبعد أن كانت 5424 فى 2014 وصلت إلى 27774 فى 2017 وهو ما يعد طفرة كبيرة فى أداء بنك الدم المركزى.

وشملت عملية التطوير إنشاء هيكل تنظيمى ووظيفى للبنك وإنشاء إدارات فنية جديده وفق رؤية إدارية حديثة والتوسع فى حملات التبرع بالدم وانتاج وسائط فيلمية وفنية للتعريف بأهمية التبرع بالدم وفوائده إلى جانب تطبيق برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ببنك الدم المركزى للتمكن من تقديم خدمة طبية متكاملة للمتعاملين مع بنك الدم وخصوصا لمرضى أنيميا البحر الأبيض المتوسط والهيموفيليا مع تقديم الدعم النفسى.