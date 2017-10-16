وزيرة التضامن تفتتح أطفال بلا مأوى بالإسكندرية.. غدا

- افتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعي بالمنشية وتفقد مكتبي تأمينات بالعطارين وباب شرقالمال- خاصتفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، عدة مشروعات قومية في الإسكندرية، كما تتفقد مكاتب خدمة المواطنين في التأمينات الاجتماعية.وتبدأ جولتها في الإسكندرية صباح الغد بافتتاح مجمع الدفاع الاجتماع

– افتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعي بالمنشية وتفقد مكتبي تأمينات بالعطارين وباب شرق



المال- خاص

تفتتح غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، عدة مشروعات قومية في الإسكندرية، كما تتفقد مكاتب خدمة المواطنين في التأمينات الاجتماعية.

وتبدأ جولتها في الإسكندرية صباح الغد بافتتاح مجمع الدفاع الاجتماعي برفقة محمد عشماوي المدير التنفيذي لبرنامج تحيا مصر،

وقيادات الصندوق ومحمد سلطان محافظ الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، وقد تم زيادة السعة الاستيعابية لمجمع الدفاع الاجتماعي بعد التطوير لتصبح 150 فردا وتصل في حالة الطوارئ إلى 200 فرد بعد أن كانت تسع 100 فردا قبل التطوير.

ويعمل بالمجمع 32 موظفا ومقدمي الرعاية، ويشغله حاليا عدد 76 طفلا.

وقد تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية واستلام كافة التجهيزات المطلوبة، فيما تم تقسيم المجمع، الذي تصل مساحته إلى حوالي 5000 متر بعد التطوير بما يتناسب وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وجاء التقسيم كالتالي:

– مبنى (1) مستحدث مكون من دورين (مكتبة، مسرح، سينما، مدرسة صديقة، ورش الكهرباء “منحة من وزارة الاتصالات”، القسم الاجتماعي، القسم النفسي، غرفة الزيارات، غرفة الرسم، غرفة الموسيقى).

– مبنى (2) مكون من دورين (صالة ألعاب، غرفة ذوي الاحتياجات الخاصة، أسر “مجموعات إقامة لسن 7:8″، عزل طبي، مكتب مدير المجمع).

– مبنى (3) مكون من (المطعم والمطبخ والمغسلة)

– مبنى (4) مكون من دورين (4 أسر “مجموعات” إقامة من سن 8:12 – 12:14 – 14:16 – 16:18)

– مبنى (5) مكون من (ورشة نجارة، ورشة طباعة، العيادة، مكتب مراقبة، مخزن)

– كما يوجد ملعب كرة قدم، حديقة ألعاب، ملعب كرة طائرة،و مسجد

وتعد مؤسسة الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية ثاني مؤسسة تقوم وزارة التضامن بتطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بعد افتتاح مؤسسة الحرية بعين شمس في إبريل الماضي بسعة استيعابية 200 طفلا، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة افتتاح مؤسسة البنين بالشرقية ومؤسسة البنين بالمنيا، ومؤسسة فتيات العجوزة، ودور التربية بالجيزة.

ويستهدف البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى تطوير 6 مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الشرقية – المنيا)، من حيث البنية التحتية والتجهيزات بتكلفة 85 مليون جنيه من إجمالي استثمارات 164 مليون جنيه.

كما تشمل زيارة غادة والي للإسكندرية افتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعي بالمنشية، بعد الانتهاء من تطويره، حيث بلغت تكلفة التطوير ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه، وتبلغ مساحة الفرع 763 مترًا على دورين، ويعمل البنك 17 موظفا ، منهم 12 من الذكور و5 من الإناث.

ويصل عدد عملاء الفرع إلى 25400 ، منهم 6000 من أصحاب المعاشات، و950 من أصحاب المرتبات، و7300 من عملاء التمويلات.

في ذات السياق، قرر البنك البدء في تسجيل طلبات مستحقي النفقة من تاريخ 1 نوفمبر 2017، لمناسبة هذا الموعد لحضور مستحقي النفقة للفروع، وهو ما يؤدي إلى تفاعل إيجابي معهم لتسجيل الطلبات بالموافقة على صرف النفقة.

وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر و شركات المحمول لإتاحة النفقة للمستفيدات من خلال التليفون المحمول؛ حيث سيتم صرف النفقة على الموبايل ابتداء من 1 ديسمبر 2014.

ويمتلك بنك ناصر 93 فرعا، ومنتظر افتتاح فرع جديد أيضا بعد التطوير في المنيا هذا العام، وجار تطوير فروع جديدة لافتتاحها قبل نهاية العام الحالي.

وفي إطار السياسة التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة سير العمل و الاطمئنان على حسن أداء الخدمات التأمينية، تتفقد غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مكتبي التأمينات بالعطارين وباب شرق بمحافظة الإسكندرية؛ حيث تتابع سير العمل بالمكاتب للاطمئنان على حسن أداء الخدمات التأمينية للجمهور.

من جهة أخرى، وبالنسبة لمكتب العطارين فإنه يقدم الخدمات التأمينية لعدد33 ألف مؤمن عليه و 10 آلاف منشأة ، فضلاً عن تقديم الخدمات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعدد 12 ألفا.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة شهريا ما يقرب من 24 مليون جنيه.

ويقدم مكتب باب شرق الخدمات التأمينية لعدد32 ألف مؤمن عليه و14 ألف منشأة فضلا عن تقديم الخدمات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لعدد 28 ألفا.

جدير بالذكر أن الوزيرة قد أكدت على حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية بأداء متميز للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال فضلاً على تأكيدها على حسن معاملة أصحاب المعاشات وتوفير كافة سبل الراحة لهم وتحسين الخدمات للتيسير عليهم.