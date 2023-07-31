وزيرة التضامن تعلن إطلاق صندوق استثمار للمصريين في الخارج

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق صندوق استثمار للمصريين بالخارج لتعزيز حمايتهم الاجتماعية.

جاء ذلك خلال فاعليات جلسة الحماية الاجتماعية والتأمينية ودور تطبيق المصريين في الخارج بمؤتمر “المصريين في الخارج” في نسخته الرابعة التي تنظمها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ولفتت إلى أن الصندوق بالتعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة “أزيموت مصر” لإدارة الأصول، على أن يقوم الصندوق على مبدأ المساهمات مقابل تقديم الخدمات والعوائد.

والتي أدارتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بحضور أحمد عزت رئيس الإدارة المركزية للتغطية التأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحمد زهران المدير التنفيذي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وحضور أكثر من ألف مصري ومصرية من المقيمين في أكثر من 55 دولة حول العالم.