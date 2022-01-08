لايف

وزيرة التضامن تعلق على غلق دار أيتام مملوكة لرجل أعمال

بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
المال - خاص 1:12 ص, الأحد, 9 يناير 22 1:12 ص, الأحد, 9 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، عن ورود تقارير من فتيات كنا يسكن في دار الأيتام التي يملكها رجل الأعمال محمد الأمين، تفيد بتعرضهن للتحرش من أحد الموجودين بالدار، مشيرة إلى أنه جرى إغلاقها بعد التقرير على الفور، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت القباج، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم السبت، “أننا تحركنا بتفاصيل مكثفة عن المشاكل التي تعرضت لهن الفتيات في الدار، وقمنا بإعداد تقارير شاملة عن الوقائع من أجل تقديمها للنائب العام”.

اقرأ أيضا  ضبط المتهم بقيادة سيارة نقل ثقيل بطريقة متهورة في القاهرة

وشددت على أنه تم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن، وجرى تسكينهن في دور رعاية أخرى آمنة.

ولفتت إلى أن عدد الفتيات المتواجدين في الدار 8 فتيات كبار و10 فتيات صغار، مضيفة: “هناك إدارة معينة بالتفتيش والرقابة على دور الأيتام في كافة أنحاء الجمهورية “.و

كانت النيابة العامة قد أمرت -في وقت سابق اليوم- بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر، وباستغلاله ضعف فتيات نزيلات دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف، بقصد التعدي عليهن جنسيا.

اقرأ أيضا  إصابات كورونا عالميا تسجل قفزة بنسبة 71% الأسبوع الماضي
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أسماء الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة

ياسمين فواز 12:49 ص, الأحد, 9 يناير 22

الصحة: تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة

المال - خاص 12:06 ص, الأحد, 9 يناير 22

منذ بداية العام.. ضبط 84 قضية استغلال الأطفال في التسول والإجرام

أماني عوض 11:41 م, السبت, 8 يناير 22

مليونا إصابة يومية بفيروس كورونا عالميا في الأسبوع الأول من 2022

أيمن عزام 10:57 م, السبت, 8 يناير 22

العربية: بحث صيني يكشف أن متحور أوميكرون قد يكون مصدره الفئران

المال - خاص 10:52 م, السبت, 8 يناير 22

ملابسات تعرض فريق عمل درامي للاعتداء وسرقة كاميرا التصوير بالجيزة

أماني عوض 9:11 م, السبت, 8 يناير 22