وزيرة التضامن تطلق مرصد وعي التنمية المجتمعية

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم ، مرصد وعي للتنمية المجتمعية بمقر ديوان عام الوزارة بالعجوزة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن “مرصد وعي” يهدف إلى إحصاء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين فهم التحديات التي تواجه الأسر وتأثيرها على المجتمع، من خلال جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق.

وأضافت أنه سيكون للمرصد دور في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم اللازم، في إطار عمل الوزارة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن “وعي” هو برنامج توعوي لوزارة التضامن الاجتماعي يقوم على تغيير السلوكيات السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وكذلك تكوين كوادر دينية ومجتمعية وإعلامية لديها خطاب علمي وثقافي وديني مُوحد ومُتكامل؛ لنشر المعرفة وتطوير الوعي والاتجاهات الاجتماعية في المجتمع.

وأشارت وزيرة التضامت إلى أن برنامج وعي يستهدف أسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، من خلال 12 عنصرًا، متمثلة في (التمكين الاقتصادي، التعليم، صحة الأم والطفل، التربية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، ومكافحة المخدرات، علاوة عن الهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية).