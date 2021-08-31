استثمار

وزيرة التضامن تطلق فعاليات حملة الهلال الأحمر للتبرع بالدم

تهدف إلى تحفيز المواطنين للتبرع بالدم وأيضا للتطوع ولتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التبرع بالدم
مدحت إسماعيل 6:26 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 6:26 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري فعاليات حملة الهلال الأحمر المصري التوعوية الموسعة للتبرع بالدم تحت شعار “تبرعك حياة لغيرك”، بالتعاون مع شركة فيزيتا وشركات راية وفياتريس واليكسير وحكمة ووايت وكارفور وIMCD، وذلك في إطار الخدمات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري نحو الإنسانية.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها باحتفالية الإطلاق، بأن الحملة تهدف إلى تحفيز المواطنين للتبرع بالدم وأيضا للتطوع ولتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التبرع بالدم، معربة عن تقديرها للشركات الكبرى العشر التي دعت موظفيها بالتبرع بأكياس الدم.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بتواجدها في رحاب الهلال الأحمر المصري تلك المؤسسة العظيمة، موجهة التحية لشركة فيزيتا باعتبارها من الجهات التي نجحت في توظيف التحول الرقمي للخدمات الصحية والتنموية والإنسانية، مشيرة إلي أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا في التنمية، مثمنة جهوده في البرامج القومية التي تنفذها الدولة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في التبرع والتطوع “حياة” وإضافة قيمة لعطاء الانسان، موضحة أن هناك شخص يحتاج للتبرع بالدم كل ثلاث ثواني، وأن تبرع شخص واحد قد ينقذ أكثر من حياة، مضيفة أن عملية التبرع بالدم تفيد الشخص المتبرع والمتبرع إليه.

اقرأ أيضا  رانيا المشاط : «منتدى مصر للتعاون الدولي» يشهد إطلاق مبادرات دولية وإقليمية

وأوضحت القباج أن إنجازات حملة التبرع بالدم تضاف لإنجازات جمعية الهلال الأحمر المصري التي أصبح لها دورا تنمويا اصيلا وليس فقط اغاثيا في أوقات الأزمات وفي جميع الأوقات كما وضح دوره بشدة خلال جائحة كورونا وأنه يعمل ايضا علي دعم اللاجئين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية لرئيس الجمهورية علي إطلاق المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما، مؤكدة أنه مشروع قومي واستراتيجي له أثره الصحي والانساني والاقتصادي.

وأكدت أن السيرة العطرة للدكتور الراحل إيهاب سراج الدين ستظل باقية، وسيبقي المواطن المصري الأصيل الأمين الذي عمل لوطنه بإخلاص، مؤكدة أنه كان مهنيا ناجحا وإنسانا عطاء ومواطنا مخلصا وهو قائد تطوير بنوك الدم بالهلال الأحمر المصري، كما كان يولي اهتمامًا كبيرا بأطفال أنيميا البحر المتوسط.

ومن جانبه، صرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر المصري بأن الهدف من الحملة توفير الدم الآمن للمرضى من خلال التبرع الطوعى، وهو أحد أهم الاهداف الإنسانية التي يعمل الهلال الأحمر المصري علي تحقيقها.

وأضاف أن تقديم خدمات نقل الدم بالهلال الأحمر المصري من الخدمات الرائدة التى بدأها الهلال منذ عام 1973 فيما بدأ تنظيم حملات التبرع بالدم الخاصة بالهلال عام 1992 بهدف المشاركة في تغطية الاحتياجات الوطنية.

اقرأ أيضا  أسيوط تخطط لإنشاء 38 مدرسة بنهاية 2022 ضمن مشروع تنمية الريف

وأوضح ان الهلال يمتلك خمس بنوك دم بمدن القاهرة، الاسكندرية، طنطا، قنا ودمنهور.ويستعد بنك دم سوهاج للإنضمام إلي القائمة.

وأوضح أن الحملة ستستمر حتي نهاية شهر سبتمبر، معربا عن سعادته بانضمام العديد من المتبرعين.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل العدوي ، وزير الصحة الاسبق وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، إننا نلتقي اليوم لهدفين من أسمي الأهداف الإنسانية ، أولهما تذكر اسم الدكتور الراحل إيهاب سراج الدين الذي كان يؤمن بأهمية الدم ومنظومة نقل الدم وعمل لسنوات طويلة في الهلال الأحمر المصري وأشرف علي تجهيز بنك الدم. وأضاف العدوي أن الدكتور ايهاب سراج الدين كان يؤدي عمله بكل أمانة وكان يعمل ليل نهار من أجل توفير احتياجات المرضي من مشتقات الدم، مشيرًا الي أن أعماله وذكراه ستظل باقية.

وأوضح وزير الصحة الاسبق وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري أن الهدف الثاني من لقاء اليوم يتمثل في تثمين وتقدير قيمة التبرع بالدم، وذلك لأن قطرة الدم تساوي حياة، مشددًا علي أن ثقافة التبرع بالدم تعكس ثقافة المجتمع لذلك لابد من العمل علي نشر ثقافة التبرع بالدم.

اقرأ أيضا  تحالف «التحدى - الجرافات الإماراتية» يفوز بتكريك بحيرة البردويل

كما أعربت علا علي الدين نائب رئيس شركة فيزيتا لتطوير الأعمال عن فخر الشركة بالشراكة مع الهلال الاحمر المصري، مشيرة إلى أن هذه المبادرة جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المجتع المصري بأكمله.

وأشادت بدور جمعية الهلال الأحمر كجزء أساسي في تحقيق اهداف الحملة وذلك بدون اغفال المجهود الذي لعبه الشركاء من مؤسسات محلية وعالمية حرصت على تقديم مسؤوليتها تجاه المجتمع بالتبرع من خلال موظفيها.

وتضمنت الاحتفالية تأبين الدكتور ايهاب سراج الدين، مستشار بنوك الدم التابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري على تفانيه في خدمة المجتمع، حيث منحت الوزيرة زوجة الدكتور الراحل درع تكريم تقديرا لجهوده المخلصة للوطن.

كما قامت الوزيرة بتكريم الشركات المشاركة في الحملة، بالاضافة لتكريم وعدد من متطوعي الهلال الاحمر المصري المتميزين في المجالات الثقافية والرياضية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

رانيا المشاط : «منتدى مصر للتعاون الدولي» يشهد إطلاق مبادرات دولية وإقليمية

محمود محسن 5:12 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

محافظ القاهرة يكلف هيئة النظافة بزيادة المساحات الخضراء وإعلان الطوارئ لتحسين الخدمة

عصام عميرة 1:42 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

وزيرة البيئة: مصر بذلت جهودًا حثيثة لرسم إطار عالمي لخارطة التنوع البيولوجي لما بعد 2020

عصام عميرة 12:52 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

«إيرجو ميديا» تستثمر في «فيلم كلينيك» للإنتاج والتوزيع السينمائي

عصام عميرة 12:25 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

الزراعة الأمريكية تعدل توقعاتها بشأن واردات مصر من القطن فى موسم 2021-2022

سمر السيد 9:12 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

أسيوط تخطط لإنشاء 38 مدرسة بنهاية 2022 ضمن مشروع تنمية الريف

عصام عميرة 9:08 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21