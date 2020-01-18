وزيرة التضامن تطلق حملة لإنقاذ المشردين من أجل حياة كريمة

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حملة وزارة التضامن الاجتماعى لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، والتى تطلقها الوزارة لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار.

ورافقت وزيرة التضامن الاجتماعى الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.

ونجح الفريق فى إنقاذ مشرد من الشارع ونقله لدار رعاية عقيلة السماع بحلوان كان يفترش رصيف شارع كورنيش العجوزة ، كما وزع الفريق من الوجبات والبطاطين على المشردين الرافضين للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

وقالت القباج إن وزارة التضامن الاجتماعى تطلق هذا العام حملتها لإنقاذ المشردين بأمل كبير ، فى إنقاذ أكبر عدد من المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى.

كما تقدم وجبات ساخنة وبطانية لكل مشرد يرفض الانتقال إلى دار رعاية ، وتعاود المرور عليهم مرات عديدة لإقناعهم بالانتقال لدور الرعاية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى حماية المشردين من الشارع وتوفير مأوى مناسب لهم خاصة مع الظروف المناخية الصعبة خلال فصل الشتاء.

وأشارت القباج، إلى أن الحملة يتعاون فيها فريق أطفال بلا مأوى بوحداته السبعة عشر المنتشرة فى المحافظات مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى فى إنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى.

ويذكر أن فرق التدخل السريع تم تشكيلها عام ٢٠١٤، فيما تم تشكيل فريق أطفال بلا مأوى فى ٢٠١٦ بالتعاون مع تحيا مصر ومنذ هذا التاريخ وهم يمارسون دورهم فى إنقاذ آلاف المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعى البلاغات عن وجود المشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار بعدة طرق للتواصل؛ هاتفيا من خلال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية ١٦٥٢٨؛ ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على حسابات: فيسبوك – تويتر – إنستجرام أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.