وزيرة التضامن تشيد بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أزمة كورونا

أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وثمنت قيام اللجنة الدولية بالتبرع بمعدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية الحيوية للهلال الأحمر المصري بقيمة تتجاوز مليون جنيه، بهدف دعم مجهوداته في الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقررت وزيرة التضامن ، توجيه تبرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعم المنشآت الطبية في شمال سيناء، وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة.

من جانبه قال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن هذا التبرع يعكس عمق التعاون مع اللجنة الدولية.

وقال الناظر، نود أن نشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هذا التبرع المهم الذي يأتي في إطار شراكتنا المثمرة، والذي سيدعم جهود الهلال الأحمر المصري في هذا الظرف الاستثنائي.

وتعد اللجنة الدولية والهلال الأحمر المصري جزء من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، والتي تعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية خاصة أثناء حالات الطوارئ .

وفي هذا السياق، قال رونالد أوفترينجر، رئيس بعثة اللجنة الدولية بالقاهرة: منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، كانت اللجنة الدولية على اتصال وثيق مع الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم وإسداء المشورة وتدريب الموظفين والمتطوعين في ضوء الدور المهم للهلال الأحمر المصري في الاستجابة الوطنية لمواجهة الجائحة.

وتعمل اللجنة الدولية والهلال الأحمر المصري وفقًا لمبادئ الحركة، لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين دون أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق، بهدف حماية حياة الإنسان وكرامته.

ونفذ الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع اللجنة الدولية، ثلاث عمليات توزيع للمساعدات شملت آلاف الأسر في شمال سيناء، للتخفيف من حدة الآثار التي خلفتها الأحداث التي وقعت في شمال سيناء على الأسر المتضررة.

وتعمل اللجنة الدولية في أكثر من 90 دولة حول العالم، بما في ذلك مصر حيث تعمل بها منذ أكثر من قرن من الزمان، واللجنة الدولية منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة.