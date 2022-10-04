وزيرة التضامن تشهد توقيع حجر أساس مستشفى «البامبينو جيزو» للأمومة والطفولة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع حجر أساس مستشفى البامبينو جيزو للأمومة والطفولة التابعة لمؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسفير ميشيلي كاورني – السفير الإيطالي بالقاهرة.

كما حضر الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الادارية، والسفير عبدالسلام المدني رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة بالإمارات ،ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والشخصيات العامة.

وعبرت وزيرة التضامن عن تقديرها لنشاط جمعية الأخوة الإنسانية للخدمات، كعضو فاعل جديد تحت مظلة العمل الأهلي الذي يهدف لتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأسرة والطفولة في مصر.

كما أثنت على شراكة وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة والسكان شركاء في هذا العمل، ضمن برامج مشتركة كثيرة من أجل تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، وكفالة الحقوق المتكاملة الصحية والاجتماعية، خاصة أن المجتمع المدني الذي تدعمه الوزارة بكل قوة، يساهم في توفير الخدمات الصحية ليحدث التكامل بين الجهات الحكومية والأهلية في الوفاء بالخدمات الصحية في كافة المجتمعات.

وأعلنت القباج إشارة البدء في مشروع دار واحة الرحمة للأيتام، والتي استوحت اسمها من الهدية القيمة التي قدمها قداسة البابا فرنسيس لهذا المشروع وهي نسخة طبق الأصل من تمثال الرحمة للفنان العالمي مايكل أنجلو.

وأضافت أن الوزارة تتبني مفهوم الحقوق المتكاملة للأطفال وأسرهم، وتبذل قصارى الجهود لتعزيز صحة الطفل والمرأة وبصفة خاصة في فترة الألف يوم الأولي من حياة الأطفال وفي مرحلة الطفولة المبكرة ومن هم أولي بالرعاية.

ويرجع ذلك لإيمانها الشديد أن مفتاح التنمية المستدامة يبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة، كما يتم تعظيم جهود التنمية من خلال تحسين صحة الأمهات والحرص على تعليمهم ورصد جودة حياتهم.

وأفادت أن الوزارة تواجه الفقر من منظور متعدد الأبعاد وتهتم بالصحة والتعليم والتغذية والبيئة والثقافة والعمل وجودة الحياة، كما أنها تولي أهمية خاصة بالأسر الأولي بالرعاية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية.

وذلك حتي تفي لهذه الأسر وبصفة خاصة الأطفال بحقوقهم المتكاملة، عملا بسياسة الدولة التي تتبع نهج الاستثمار في البشر وليس فقط في الحجر، وتؤمن إيمانًا شديدًا بقيمة الإنسان وبحرمة سلامة جسده.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية شكر وتقدير لرئيس الجمهورية الذي وعد وصدق ونفذ تخصيص قطعة أرض للمستشفي بالعاصمة الإدارية مساحتها ٢٥ ألف متر لهذا المشروع.

وهو ما يعبر عن اهتمام سيادته بصحة الأطفال وحقهم في الحياة الكريمة، وأبدت القباج سعادتها بوضع حجر الأساس لمستشفى البامبينو جيزو للأمومة والطفولة بالتعاون مع المستشفي الأم التابعة للفاتيكان، خاصة أن هذه المستشفي واحدة من المراكز القليلة التي تجري جميع أنواع زراعة الأعضاء والخلايا والأشعة للأطفال ، كما يضم مركزًا للأبحاث.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنّ عام 2022 هو عام المجتمع المدني في ظلّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تساهم في تعظيم الشراكة بين مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني في أكثر من موضع.

وأشارت القباج إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تطوير خدماتها علي مستوي الجمهورية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الأهلي والخاص من أجل خدمة الأسرة والطفل.