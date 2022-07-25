وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية وروتاري مصر

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية وروتاري مصر، وذلك من أجل توفير فرص عمل من خلال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تحسين المستوي المعيشي والصحي للأفراد، بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعمل البروتوكول كذلك علي توفير التدريب المهني للمتقدمين من الشباب والمرأة المعيلة لتوفير فرص عمل.

وقع البروتوكول من جانب جمعية رجال أعمال الإسكندرية السيد محمد مصطفي هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومن جانب روتاري مصر الدكتور عماد عبد الوهاب محافظ روتاري مصر، حيث تتمثل المنطقة الجغرافية لتنفيذ بروتوكول التعاون في المحافظات والمراكز المتواجد بها فروع مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية الحالية.

وأكدت وزيرة التضامن أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية وروتاري يشرفان المجتمع المدني المصري، مبدية احترامها وتقديرها للقطاع الخاص، مشددة علي أن التنمية يجب أن تدار بفكر القطاع الخاص، خاصة أن التنمية عندما تمت إدارتها بفكر المسئولية المجتمعية حققت نجاحًا كبيرًا.

وأوضحت أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية من الجمعيات الرائدة والتي لديها فكر استثماري خيري، كما أن روتاري مصر يمثل رحلة عطاء كبيرة، وكان سباقا في التركيز علي مشروعات البنية التحتية التي تسعي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ولم يترك مجالًا للتنمية إلا وقد تم طرقه.

وأضافت القباج أن الدولة المصرية تؤمن بقدرات المجتمع المدني والذي يشهد طفرة حقوقية كبيرة، مشددة علي أن الوزارة رصدت فرص التمويل المحلي من خلال الجمعيات الأهلية لمصر خلال عام 2021، والذي وصل إلي 5 مليارات جنيه مقارنة بالتمويل الخارجي الذي بلغ 2.5 مليار جنيه، موضحة أن الوزارة رصدت وجود أكثر من 180 ألف شاب متطوع في مصر ومازلت عملية الرصد مستمرة، خاصة أن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع.

وأكدت وزيرة التضامن أن الاستثمار في البشر مسئولية كبيرة، والدولة تشهد ثورة بناء، ومن ثم يجب علي القوة الناعمة أن تلعب دورًا كبيرًا من أجل الحفاظ علي مكتسبات ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل علي فئات عديدة بداية من الألف يوم الأولي في حياة الطفل مرورا بالحفاظ علي حقوق المرأة والأيتام، حيث إننا نسير في اتجاه نحو اللامؤسسة وغلق دور الأيتام حيث نواجه المشكلات بكل قوة ولدينا طلبات لكفالة الأطفال أكثر من الأطفال بمؤسسات الرعاية، كما نعمل علي الأطفال والكبار بلا مأوي، ونعمل علي إزالة وصمة المرض النفسي من خلال مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلي العمل علي رعاية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بالأسر المنتجة والحفاظ علي التراث وإعلاء قيمة العمل الحرفي، وغيرها من المجالات الأخري التي تعمل عليها الوزارة.

وأفادت القباج بأن وزارة التضامن الاجتماعي تستثمر في الإنسان وتعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها حتى تليق بالمواطنين، مشددة في الوقت ذاته علي دور المجتمع المدني القوي في مؤتمر تغير المناخ الذي من المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، كما أن الوزارة تنفذ المؤشر المصري للمجتمع المدني، مبدية تقديرها لأفكار الروتاري الذي يتبني خطة التنمية المستدامة 2030.