وزيرة التضامن تشهد تسليم 40 منزلًا بعد إعادة إعمارها بأسوان

شهدت اليوم الخميس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تسليم مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة لعدد 40 منزلًا من المنازل بعد إعادة أعمارها، وتسليم 30 مشروعًا من المشروعات التنموية للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان، أحد أشد قرى المحافظة احتياجا، حيث يأتي ذلك فى إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لقرية المنصورية الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان.

وتفقدت القباج ومرافقوها خلال الزيارة المنازل التي تم إعادة إعمارها وتسليم مفاتيحها لأصحابها، وتفقد المشروعات التنموية وتسليمها لأصحابها وهي عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد، كما تشهد اعلان مؤسسة صناع الخير للتنمية إطلاق مشروع تنموى جديد يستهدف إحياء الحرف التراثية بقرى النوبة، كما تتفقد القافلة الطبية الموسعة التى يتم تنظيمها على هامش الاحتفالية.