وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لصحافة الموبايل

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لصحافة الموبايل، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت عنوان «صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي».

وأوضحت وزيرة التضامن أهمية الإعلام، واعتباره شريكاً أساسياً في تسويق برامج الوزارة، واستمرار التواصل مع الرأي العام، والمساهمة في التأثير على الفكر الجمعي، وعلى المسئولية الاجتماعية والوطنية.

وقالت “القباج” إن شخصية الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر مرونة ولغتها أكثر سهولة، مشيرة إلى أن الوزارة أنتجت عدداً كبيراً من التقارير والأفلام باستخدام الموبايل.

وتابعت: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الذكاء البشري، مع توضيح أهمية مواكبة العصر مع التأكيد على ضرورة التمسك بالإطار القيمي والأخلاقي لاستخدام التكنولوجيا وتحرى الدقة فى نقل المعلومة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، والدكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والإعلام، والدكتور على فهمي عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور فيصل زايد رئيس مجلس إدارة شركة « CAN Be» للتدريب والمؤتمرات، ولفيف من السادة عمداء الأكاديمية ورؤساء التحرير للصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين.