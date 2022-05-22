وزيرة التضامن تشهد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 3 آلاف حاج من الجمعيات الأهلية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إنه تم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، حيث تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألف و500 مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأضافت أن القرعة الإلكترونية تجري اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل بشري نهائيا وسيتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات مع مراعاة تخصيص باص كحد أدنى لأي محافظة ضمانا للاستقلالية في الإشراف بين كافة المحافظات.

وتابعت أننا نعود هذا العام لأداء الشعائر المقدسة ولكن يجب ألا نغفل الاهتمام بالإجراءات الاحترازية التي تحمي الإنسان من انتشار الأوبئة.

وأشارت إلي أنه منذ صدور قرار المملكة العربية السعودية مع بداية شهر رمضان المبارك بالسماح باستقبال مليون حاج هذا العام منهم 850 ألف حاج من خارج المملكة انعقدت اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وتقرر خلالها تخصيص عدد ثلاثة آلاف حاج لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي ٢٠ ألف تأشيرة حج سيتم تنفيذها هذا العام لحجاج جمهورية مصر العربية بواقع نسبة تمثل 25% من عدد التأشيرات السابق تخصيصها في عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم ما يزيد علي 17 ألف و 500 طلب، يلقي مسئولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار تعد في متناول أسعار الحج الاقتصادي وبخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر ، مشددة علي أن مجلس أمناء المؤسسة حدد تكلفه برنامج رحلة الحج هذا العام بنحو 87 ألف جنيه غير شاملة سعر تذكرة الطيران والتي سيتم تحديدها من قبل شركة مصر للطيران خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت القباج أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة المصرية في توقيع الكشف الطبي عن الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم كما تم توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الحجاج المسافرين أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

كما تم اختيار مشرف لكل 44 حاجا من أصحاب الخبرات الاشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كافة الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا يزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بخلاف البعثة لوزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددها 18 عضوا في ظل تخفيض الأعداد مقارنًا بعدد الحجاج وسيتم إعلانها مع نهاية هذا الأسبوع.