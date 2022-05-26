وزيرة التضامن تستقبل وفدًا من التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وفدًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والتحالف خلال الفترة المقبلة، في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني.

حضر اللقاء من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف، والأستاذة عهود وافي عضو التحالف ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومن وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمهندس عمرو لاشين مستشار وزيرة التضامن للجمعيات والعمل الأهلي.

وشهد اللقاء استعراض التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الجهود التي قام بتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في المرحلة الأولى من مبادرة وصل الخير والتي تضمنت تقديم دعم نقدي وغذائي وطبي للفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى البحوث الميدانية المستمرة من خلال فرق المتطوعين، كما تم مناقشة محاور المرحلة الثانية من المبادرة والتي سوف تمتد حتى أواخر العام الجاري بغرض المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي إستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي في مختلف المجالات، ومنها برامج الحماية الاجتماعية، ومشروعات التمكين الاقتصادي بما يشمل التدريب من أجل التشغيل، والتوسع في الإقراض متناهي الصغر وإقامة الوحدات الانتاجية التي تنفذها الوزارة من خلال برنامج “فرصة”، وذلك في إطار استراتيجيتها للتحول من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التشغيل والمشاركة في سوق العمل، بما يؤدي إلى تمكين الأفراد اقتصاديا وإخراجهم تدريجيا من الفقر، بالإضافة إلى التحسن التدريجي في مؤشرات التنمية للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أجندة عمل الوزارة في الفترة المقبلة لدعم العمل الأهلي في مصر، وبصفة خاصة الشبكة الإلكترونية المتكاملة لخدمات المجتمع المدني والمستفيدين منها بهدف تنظيم وحوكمة جهود وموارد العمل الأهلي.

وإستعرضت القباج خطة تطوير أكاديمية المجتمع المدني المتوقع إطلاقها لتننمية قدرات المنظمات الأهلية، بالإضافة إلى إعداد أول مؤشر لتصنيف الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وإطلاق استراتيجية التطوع وقاعدة بيانات التطوع المخطط أن تشمل البيانات المتكاملة والمصنفة للمتطوعين في مصر.

وأبدت كل من وزارة التضامن الإجتماعي وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استعداهم للتعاون في المبادرات التنموية المختلقة.

وفي ختام اللقاء تم الإتفاق علي عقد إجتماع دوري بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لبحث تنسيق تدخلات المجتمع الأهلي في مختلف المجالات.