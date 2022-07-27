وزيرة التضامن تستقبل السفير الفلبيني في القاهرة لمناقشة الحماية الاجتماعية للعاملين المصريين

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين في القاهرة، بهدف بحث سبل التعاون بين البلدين، وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة والعاملات من النساء وأطفالهن.

وقد استعرضت وزيرة التضامن خلال اللقاء جميع البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة لفئات المجتمع المختلفة، بما يشمل برامج حماية المرأة، وتنمية الطفولة المبكرة، والدعم التقدي المشروط “تكافل وكرامة”.

كما استعرضت القباج أيضًا جهود الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي من خلال برنامج فرصة الذي يسعى إلى التأهيل لسوق العمل والتوظيف من خلال تعديل السلوك الوظيفي والمهني لدى الشباب والنساء وإعلاء قيمة العمل.

وقام الطرفان بمناقشة مشروع الأسر المنتجة الذي تقوم الوزارة بتنفيذه من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية وصغار الصناع والمنتجين، كما ناقشا فرص الشراكة بشأن تقديم الدعم الفني للأسر وتسويق منتجاتهم عن طريق المعارض التي يتم تنظيمها في مختلف محافظات الجمهورية .

وقد أشاد السفير الفلبيني بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وحرص القيادة السياسية على مد مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل كافة الفئات الأولى بالرعاية ومن ضمنها العمالة غير المنتظمة والعمالة خارج البلاد، مشيراً إلى تشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين الدولتين، وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية والتأمينية، حيث تعد الفلبين من أكبر الدول المصدرة للعمالة خارج البلاد.