وزيرة التضامن : تدريب 12 ألف موظف لمراجعة تظلمات أسر تكافل وكرامة

الأسرة المتظلمة يمكنها الدخول على الموقع الإلكتروني ومعرفة تفاصيل الأوراق التي تقدمت بها للحصول على دعم نقدي

قالت وزيرة التضامن نفين القباج، أنه يتم حاليًا تدريب 12 ألف موظف للعمل في مركز تظلمات برنامج تكافل وكرامة، الذي سيتم إطلاقه قريباً.

وأضافت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية، أن المركز يتولى مهمة مراجعة كافة تظلمات الأسر التي تم تجميد الدعم المالي لها، فضلا عن النظر في المتظلمين الذين لم يتم قبولهم في البرنامج.

ولفتت إلى أن المركز يفصل الخدمة عن مقدمها، فالأسرة المتظلمة يمكنها الدخول على الموقع الإلكتروني، ومعرفة كافة تفاصيل الأوراق التي تقدمت بها للحصول على دعم نقدي وموقفها، وما هو المطلوب لبدء صرف الدعم النقدي الشهري، فضلا عن تفاصيل أسباب عدم قبولها من الأساس في البرنامج.

وذكرت أن هناك مشاكل حالية في التظلمات، لكن الوزارة تحاول قدر المستطاع حلها للتخفيف عن الأسر، مؤكدة أن الأسرة التى جمد رصيدها تصرف بأثر رجعي فور عودتها لبرنامج تكافل وكرامة.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن غالبية الأسرة التى استبعدت كانت هي نتيجة عدم استكمال البيانات، وبعد مطالبتهم باستكمال وتصحيح بيانات المعيشة تم اعادتهم لمنظومة الدعم النقدي لاستحقاقهم.

وأوضحت أن إجمالي عدد الأسر التي يقدم لها دعم نقدي ما يقرب من 3.65 مليون أسرة، اي ما يعادل 14 مليون مواطن.

أكدت نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفقر تراجع 5 درجات بالوجه القبلي، في اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية للتوزيع الجغرافي للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.

وقالت إن الوجه القبلي استحوذ على 58% من المستفيدين بإجمالي 1.98 مليون مواطن ، وأن 70% من إجمالي مخصصات تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما خفض نسب الفقر 5 درجات .

وأوضحت الوزيرة أن 2,26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر “تكافل” مسجلون في المدارس، و2,15 مليون طفل (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و76% من أصحاب بطاقات “تكافل وكرامة” من السيدات بإجمالي عدد 2,7 مليون سيدة.