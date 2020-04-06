وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن تقدم مواد الوقاية من كورونا بالمحافظات

تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج تقريرا حول جهود المجتمع المدني في المساهمة في تعقيم دور الرعاية الرعاية، وتوفير مواد الوقاية من فيروس كورونا.

وتضمن التقرير الذي تلقته وزيرة التضامن الاجتماعي، ما قامت به مبادرة حماية التي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية والشركة المصرية للاتصالات تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى، والتي تتضمن توزيع مستلزمات تطهير ومساعدات عاجلة لدور الأيتام والمسنين والكبار بلا مأوى في المحافظات.

فيروس كورونا

وقالت اللواء هبه أبوالعمايم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إن الوزارة قامت بتعقيم وتطهير كافة دور الرعاية في مصر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى.

كما تم إشراك عدد من مؤسسات المجتمع المدني في توفير مواد التعقيم والتطهير لدور الرعاية من خلال عدد من المبادرات منها مبادرة حماية والتي ستقوم بتوزيع 500 صندوق للوقاية تحتوى على المطهرات والكمامات والقفازات ومواد الوقاية الأخرى، التي قد تحتاج إليها كل دار حسب الإشغال بها، وذلك لمساعدتها في مواجهة انتشار مخاطر الفيروس بما يضمن سلامة نزلاء الدار من الكبار وصغار السن، وكذلك الموظفين والعمال القائمين على هذه الدور.

مساهمة من المجتمع المدني

من جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن “حماية” مبادرة مجتمعية تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، بهدف القيام بدور حيوي وعملى وفعال في دعم الشرائح الأكثر احتياجا في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأشار زمزم إلى أن المبادرة تستهدف ايضا دور الأيتام والمسنين بشكل خاص باعتبارها أماكن لتجمعات الفئات الأكثر احتياجا للرعاية في مثل هذه الظروف.